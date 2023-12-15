В ЛГБТ-сообществе Латвии разразился скандал

В ЛГБТ-сообществе разразился скандал после того, как Амуна Дэвис (настоящее имя - Давис Кименис), самая известная драг-квин в стране, посетила подкаст инфлюенсера Фелипе Габриэля Ксавьера и высказала свое мнение.
В настоящее время доступна лишь небольшая часть подкаста, но она уже вызвала бурю в ЛГБТ-сообществе. Давис выразил мнение, что ЛГБТ-сообщество становится все более сложным. По его словам, гендера всего два - мужской и женский, что очень обидело небинарных людей.
@felipegabrielx
Next episode with my friend, drag queen and very talented artist @amunadavis is 🔥🔥. Out 15 Dec.♬ original sound - Felipe Gabriel
Венческа, известная в ЛГБТ-сообществе небинарная личность, также публично высказала свое мнение о фрагменте прослушанного ею подкаста. Когда Венческа не на сцене, она "плавает" между мужественностью и женственностью. Именно так она однажды объяснила свою натуру в программе Dziļi ar Džili.
Венческа говорит в своем Instagram, что правильное употребление местоимений по отношению к человеку - он, она, они (they, them) и т. д. - это об уважении и не имеет ничего общего с внешним видом. Венческа выразила мнение, что в небинарных людях нет ничего нового, а разделение людей только на два пола - давно забытая вещь.
Давис говорит, что сейчас против него настроено много небинарных людей, включая Венческу, но он не понимает этой ненависти и в своем Instagram говорит, что каждый волен быть тем, кем он хочет быть, чувствовать то, что он хочет чувствовать, и говорить то, что он хочет говорить, и это только его мысли, которые не обязаны принимать все.
Он также объяснил в Instagram, почему в подкасте сказал, что небинарные люди должны обратиться к врачу: "Думаю ли я, что гомосексуальность, небинарность, трансгендерность и все эти вещи связаны с мозгом, с аномалией? Да! Однозначно, но я так чувствую, я таким родился, это не выбор и не болезнь. Но это точно где-то ментально.
Например, трансгендеры в Латвии, прежде чем изменить свой пол, должны пройти через консилиум, чтобы их признали как документально, так и психологически, что они действительно другого пола. Они должны посещать врачей. Когда я говорю, что люди, которые хотят, чтобы к ним обращались "они", должны сходить к врачу, о Боже, я всех обзываю. Дорогие мои, мы все должны пойти к врачу.
Это то, о чем мы говорили в подкасте. Теперь любой, кто ассоциирует себя с собакой, кошкой или чем-то еще, является небинарным, поэтому я выбрал слово "покемон", потому что именно такими я их вижу. Поэтому я так и сказал: людям, которые хотят, чтобы к ним обращались как к собакам, стоит обратиться к врачу".
Он рассказал, что теперь является изгоем в ЛГБТ-сообществе и что его запланированное драг-шоу в клубе Skapis в канун Нового года отменено. Это связано с его комментариями в вышеупомянутом подкасте.
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