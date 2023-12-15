В ЛГБТ-сообществе Латвии разразился скандал

Он также объяснил в Instagram, почему в подкасте сказал, что небинарные люди должны обратиться к врачу: "Думаю ли я, что гомосексуальность, небинарность, трансгендерность и все эти вещи связаны с мозгом, с аномалией? Да! Однозначно, но я так чувствую, я таким родился, это не выбор и не болезнь. Но это точно где-то ментально.

Например, трансгендеры в Латвии, прежде чем изменить свой пол, должны пройти через консилиум, чтобы их признали как документально, так и психологически, что они действительно другого пола. Они должны посещать врачей. Когда я говорю, что люди, которые хотят, чтобы к ним обращались "они", должны сходить к врачу, о Боже, я всех обзываю. Дорогие мои, мы все должны пойти к врачу.

Это то, о чем мы говорили в подкасте. Теперь любой, кто ассоциирует себя с собакой, кошкой или чем-то еще, является небинарным, поэтому я выбрал слово "покемон", потому что именно такими я их вижу. Поэтому я так и сказал: людям, которые хотят, чтобы к ним обращались как к собакам, стоит обратиться к врачу".

Он рассказал, что теперь является изгоем в ЛГБТ-сообществе и что его запланированное драг-шоу в клубе Skapis в канун Нового года отменено. Это связано с его комментариями в вышеупомянутом подкасте.

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