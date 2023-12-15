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Мать троих детей: Была мысль о том, чтобы выпрыгнуть из окна. Со всеми...

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no vide

Мама троих детей Ивита рассказала в шоу Ģimene burkā, что в двух случаях после трех беременностей сталкивалась с послеродовой депрессией.

Ивита - мама трех детей - Руслана, Паулы и Доминика. По ее словам, только после рождения своего третьего ребенка - Доминика - она не испытала послеродовой депрессии. 

"После Руслана у меня была серьезная депрессия, после Паулы - тоже была очень большая депрессия, даже к психологу ходила. Я как бы была счастлива, но депрссия в то же время была", - рассказывает Ивита. 

Больше всего маму троих детей "доводило" то, что ей нужно было сидеть дома. 

"Я была привязана к дому, не могла выйти, уйти, что-либо сделать. Если я привязана к одному помещению и мое единственное развлечение - это следить за домом, за ребенком, разговаривать с ребенком на детском языке, максимум - выйти с коляской куда-нибудь... Нет, я так не могу. Это ужасно сложно", - призналась Ивита.

"У меня также была мысль выпрыгнуть из окна. Со всеми детьми. Я знаю, каково это", - говорит мама троих детей. 

В свою очередь, ее сестра за кулисами рассказала, что не знала и не замечала, что у Ивиты депрессия.

Больше - на 1188.lv.

Куда обращаться за помощью при психических расстройствах во время беременности и после родов?

  • Круглосуточная бесплатная кризисная линия - 116123;

Можно не только получить немедленную эмоциональную поддержку, но и записаться на прием к сертифицированному психологу. Каждый взрослый житель Латвии может получить до 10 бесплатных консультаций, организованных на одной из онлайн-платформ.

  • Depresija.lv
  • Тест самооценки депрессии - ответ на вопрос о степени тяжести депрессии и рекомендации в течение 3 минут: https://www.depresija.lv/depresija/pasnovertesanas-tests/
  • Семейный врач;
  • Гинеколог;
  • Психотерапевт;
  • Список сертифицированных психотерапевтов на сайте Латвийского общества психотерапевтов;
  • Психиатр;
  • Список кабинетов психиатров в Риге и регионах: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/psihiska-veseliba
  • Общество Debesmanna;
  • Кризисный центр Skalbes;
  • Круглосуточные кризисные телефоны - 67 222 922, 27 722 292;
  • Общество Saules zīmes;
  • Группы поддержки для людей с депрессией каждую субботу и воскресенье, частные консультации для пациентов и их родственников. Телефон - 26123019 (с 10:00 до 19:00);
  • Первая эмоциональная помощь матерям

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