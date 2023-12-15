Мать троих детей: Была мысль о том, чтобы выпрыгнуть из окна. Со всеми...

Куда обращаться за помощью при психических расстройствах во время беременности и после родов?

Круглосуточная бесплатная кризисная линия - 116123;

Можно не только получить немедленную эмоциональную поддержку, но и записаться на прием к сертифицированному психологу. Каждый взрослый житель Латвии может получить до 10 бесплатных консультаций, организованных на одной из онлайн-платформ.