Мать троих детей: Была мысль о том, чтобы выпрыгнуть из окна. Со всеми...

Мама троих детей Ивита рассказала в шоу Ģimene burkā, что в двух случаях после трех беременностей сталкивалась с послеродовой депрессией.
Ивита - мама трех детей - Руслана, Паулы и Доминика. По ее словам, только после рождения своего третьего ребенка - Доминика - она не испытала послеродовой депрессии.
"После Руслана у меня была серьезная депрессия, после Паулы - тоже была очень большая депрессия, даже к психологу ходила. Я как бы была счастлива, но депрссия в то же время была", - рассказывает Ивита.
Больше всего маму троих детей "доводило" то, что ей нужно было сидеть дома.
"Я была привязана к дому, не могла выйти, уйти, что-либо сделать. Если я привязана к одному помещению и мое единственное развлечение - это следить за домом, за ребенком, разговаривать с ребенком на детском языке, максимум - выйти с коляской куда-нибудь... Нет, я так не могу. Это ужасно сложно", - призналась Ивита.
"У меня также была мысль выпрыгнуть из окна. Со всеми детьми. Я знаю, каково это", - говорит мама троих детей.
В свою очередь, ее сестра за кулисами рассказала, что не знала и не замечала, что у Ивиты депрессия.
Больше - на 1188.lv.
Куда обращаться за помощью при психических расстройствах во время беременности и после родов?
- Круглосуточная бесплатная кризисная линия - 116123;
Можно не только получить немедленную эмоциональную поддержку, но и записаться на прием к сертифицированному психологу. Каждый взрослый житель Латвии может получить до 10 бесплатных консультаций, организованных на одной из онлайн-платформ.
- Depresija.lv
- Тест самооценки депрессии - ответ на вопрос о степени тяжести депрессии и рекомендации в течение 3 минут: https://www.depresija.lv/depresija/pasnovertesanas-tests/
- Семейный врач;
- Гинеколог;
- Психотерапевт;
- Список сертифицированных психотерапевтов на сайте Латвийского общества психотерапевтов;
- Психиатр;
- Список кабинетов психиатров в Риге и регионах: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/psihiska-veseliba
- Общество Debesmanna;
- Кризисный центр Skalbes;
- Круглосуточные кризисные телефоны - 67 222 922, 27 722 292;
- Общество Saules zīmes;
- Группы поддержки для людей с депрессией каждую субботу и воскресенье, частные консультации для пациентов и их родственников. Телефон - 26123019 (с 10:00 до 19:00);
- Первая эмоциональная помощь матерям.
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