"Рига не так далеко, приезжайте!" В Литве отменили выступления Долина

Авторы заявления подозревают, что часть прибыли от проката фильма может уходить в Россию. "Литовское киносообщество призывает другие страны Балтии отреагировать на эту информацию и предполагаемые злонамеренные действия России против экономики стран Балтии и киноиндустрии и не позволить агрессору извлечь из этого выгоду", - говорится в заявлении.

Подробная информация о связях Artgene с Россией не предоставлена. В сообщении говорится, что представитель Artgene написал на своей странице в LinkedIn о своем опыте организации проката японских фильмов в России.

Artgene - владелец прав на фильм "Мальчик и цапля" в странах Балтии - заявил, что представил доказательства того, что прибыль от проката в странах Балтии не идет в Россию и что ни одна российская компания не является бенефициаром Artgene. Ее представитель Алексей Бажин назвал позицию литовских кинотеатров провокационной и безосновательной.