"Рига не так далеко, приезжайте!" В Литве отменили выступления Долина

Литовские кинотеатры отказались показывать последний анимационный фильм японского аниматора Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля". В заявлении кинотеатров, которое цитирует литовский общественный вещатель LRT, говорится, что дистрибьютор мультфильма, эстонская компания Artgene, связана с Россией. Лекция российского кинокритика Антона Долина, который должен был выступить на премьере фильма в Вильнюсе, также была отменена. И не только она.
Авторы заявления подозревают, что часть прибыли от проката фильма может уходить в Россию. "Литовское киносообщество призывает другие страны Балтии отреагировать на эту информацию и предполагаемые злонамеренные действия России против экономики стран Балтии и киноиндустрии и не позволить агрессору извлечь из этого выгоду", - говорится в заявлении.
Подробная информация о связях Artgene с Россией не предоставлена. В сообщении говорится, что представитель Artgene написал на своей странице в LinkedIn о своем опыте организации проката японских фильмов в России.
Artgene - владелец прав на фильм "Мальчик и цапля" в странах Балтии - заявил, что представил доказательства того, что прибыль от проката в странах Балтии не идет в Россию и что ни одна российская компания не является бенефициаром Artgene. Ее представитель Алексей Бажин назвал позицию литовских кинотеатров провокационной и безосновательной.
Кинокритик Антон Долин, чья лекция на премьере анимационного фильма не сможет состояться, сообщил о других отменах: "Я должен был вести премьеры мультфильма ["Мальчик и цапля". - Прим. ред.] в Вильнюсе, Риге и Таллинне. Вильнюсская премьера, а вслед за ней прокат отменились. Теперь же следом за этим отменили мою лекцию и показ "Бабьего Яра" с участием Сергея Лозницы".
"Отмена лекции, показа, премьеры, проката - не трагедия. А вот обвинения в работе на пополнение бюджета войны - это очень серьезно. Не просто трёп, а настоящая клевета, навет. Когда они предъявляются бездоказательно и приводят к таким вот отменам, это ущерб репутации. У меня, кроме репутации, вообще мало что осталось после вынужденной эмиграции. Смотреть на такую ситуацию легкомысленно я не могу. А организаторы лекции намерены подать в суд.
Приходите в кино смотреть "Мальчика и цаплю", где бы вы ни жили. Прекрасный антивоенный фильм. Жаль, что в Литве его не покажут. Но Рига не так далеко, приезжайте!" - написал кинокритик в своем Facebook.
Полный комментарий Антона Долина - в его посте ниже:
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