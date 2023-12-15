Видео ⟩ Ждали и дождались! Пассажиры делятся первыми впечатлениями о новых электропоездах

Рига (время отправления 10:59) - Дубулты (11:33);

Дубулты (11:49) - Рига (12:23);

Рига (15:39) - Тукумс-2 (17:02);

Тукумс-2 (17:18) - Рига (18:38);

Рига (16:39) - Слока (17:26);

Слока (18:50) - Рига (19:38);

Рига (18:24) - Дубулты (18:59);

Дубулты (19:18) - Рига (19:53).

На железнодорожной линии в Айзкраукле новый электропоезд будет выполнять рейсы:

Рига (14:18) - Огре (15:01);

Огре (15:47) - Рига (16:30);

Рига (19:48) - Лиелварде (20:32).

По железнодорожной линии в направлении Скулте запланированы рейсы Рига (18:43) - Саулкрасты (19:43) и Саулкрасты (20:29) - Рига (21:29).

Роджер Янис Григулис сообщил, что в конце этого года пассажиров будут перевозить уже 19 новых электропоездов.

Он отметил, что в настоящее время PV владеет тремя электропоездами, а всего в Латвию доставлено 20. Производитель поездов, чешская компания Škoda Vagonka, намерена до конца этого года передать PV в целом 19 электропоездов.

Григулис также отметил, что мобильное приложение PV Vivi позволит видеть, по каким маршрутам курсируют новые поезда, а по каким - старые.

"Пока эта опция предусмотрена только для мобильного приложения, но компания рассматривает возможность размещения информации и на сайте", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных штрафах для чешской компании Škoda Vagonka за то, что она не поставила новые электропоезда в срок, Григулис сказал, что самым важным делом для PV в ближайшие несколько дней будет приемка поездов. Что касается штрафов, то юристы должны завершить анализ и сказать, сколько дней опоздания оправданны, а сколько - нет, добавил Григулис.

Он также признал, что в новых электропоездах нет стоек для велосипедов, но решение проблемы уже проработано с компанией Škoda Vagonka.

"Определенно потребуется дополнительное финансирование, но если решения будут приняты достаточно быстро, то велосипедные штативы могут появиться уже в начале лета", - сказал председатель правления PV.

Как сообщалось, в пятницу три новых электропоезда начали пассажирское сообщение на линиях в Тукумс, Айзкраукле и Скулте, а в субботу, 16 декабря, выйдут и на еглавское направление.

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