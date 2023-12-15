Видео ⟩ Ждали и дождались! Пассажиры делятся первыми впечатлениями о новых электропоездах

Pasažieru vilciens (PV) в пятницу начал пассажирские перевозки на трех новых электропоездах в направлении Тукумса, Айзкраукле и Скулте, а поездки в направлении Елгавы планируется начать в субботу, 16 декабря. TVNET GRUPA тоже отправилась в поездку на новом электропоезде и выслушала впечатления пассажиров. Подробнее - в видео, подготовленном TVNET GRUPA!
Ранее PV сообщало, что в направлении Тукумса сегодня на новых электропоездах планируется выполнить восемь рейсов - два рейса по маршруту Рига - Дубулты и два обратно в Ригу, а также два рейса по маршруту Рига - Слока и два рейса обратно.
В то же время в направлении Айзкраукле сегодня на новых электропоездах планируется выполнить один рейс по маршруту Рига - Огре и один обратно, а также рейс по маршруту Рига - Лиелварде, а в направлении Скулте планируется выполнить один рейс по маршруту Рига - Саулкрасты и один обратно.
Кроме того, сегодня в 10:20 на Рижском Центральном железнодорожном вокзале на площади у второго перрона состоялось торжественное мероприятие в честь начала движения новых электропоездов, в котором приняли участие министр сообщения Каспар Бришкенс, председатель правления PV Роджер Янис Григулис, исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис и член правления Škoda Group Свата Зденек.
После торжественного мероприятия состоялась первая поездка нового электропоезда с пассажирами из Риги в Дубулты.
Новые электропоезда в направлении Тукумса будут курсировать по следующим маршрутам:
- Рига (время отправления 10:59) - Дубулты (11:33);
- Дубулты (11:49) - Рига (12:23);
- Рига (15:39) - Тукумс-2 (17:02);
- Тукумс-2 (17:18) - Рига (18:38);
- Рига (16:39) - Слока (17:26);
- Слока (18:50) - Рига (19:38);
- Рига (18:24) - Дубулты (18:59);
- Дубулты (19:18) - Рига (19:53).
На железнодорожной линии в Айзкраукле новый электропоезд будет выполнять рейсы:
- Рига (14:18) - Огре (15:01);
- Огре (15:47) - Рига (16:30);
- Рига (19:48) - Лиелварде (20:32).
По железнодорожной линии в направлении Скулте запланированы рейсы Рига (18:43) - Саулкрасты (19:43) и Саулкрасты (20:29) - Рига (21:29).
Роджер Янис Григулис сообщил, что в конце этого года пассажиров будут перевозить уже 19 новых электропоездов.
Он отметил, что в настоящее время PV владеет тремя электропоездами, а всего в Латвию доставлено 20. Производитель поездов, чешская компания Škoda Vagonka, намерена до конца этого года передать PV в целом 19 электропоездов.
Григулис также отметил, что мобильное приложение PV Vivi позволит видеть, по каким маршрутам курсируют новые поезда, а по каким - старые.
"Пока эта опция предусмотрена только для мобильного приложения, но компания рассматривает возможность размещения информации и на сайте", - сказал он.
Отвечая на вопрос о возможных штрафах для чешской компании Škoda Vagonka за то, что она не поставила новые электропоезда в срок, Григулис сказал, что самым важным делом для PV в ближайшие несколько дней будет приемка поездов. Что касается штрафов, то юристы должны завершить анализ и сказать, сколько дней опоздания оправданны, а сколько - нет, добавил Григулис.
Он также признал, что в новых электропоездах нет стоек для велосипедов, но решение проблемы уже проработано с компанией Škoda Vagonka.
"Определенно потребуется дополнительное финансирование, но если решения будут приняты достаточно быстро, то велосипедные штативы могут появиться уже в начале лета", - сказал председатель правления PV.
Как сообщалось, в пятницу три новых электропоезда начали пассажирское сообщение на линиях в Тукумс, Айзкраукле и Скулте, а в субботу, 16 декабря, выйдут и на еглавское направление.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!