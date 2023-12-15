Стало известно расписание поезда Рига - Вильнюс

Поезд литовского оператора пассажирских поездов LTG Link утром отправится в путь из Вильнюса, а во второй половине дня - из Риги. Первый выезд состоится уже 27 декабря.

Поезд будет отправляться из Вильнюса ежедневно в 6:30, из Кайшадоре - в 7:14, из Шяуляя - в 8:51, из Ионишки - в 9:30. В Елгаву поезд прибудет в 10:06, а на Рижский Центральный вокзал - в 10:43.

Из Риги в Вильнюс поезд ежедневно будет отправляться в 15:28, из Елгавы - в 16:08, в Шяуляй поезд прибудет в 17:21, а в Вильнюс - в 19:51.

Представители предприятия пояснили, что LTG Link сейчас ведет работы по подготовке к новому маршруту и уже в начале следующей недели предоставит клиентам всю важную информацию о рейсах поездов и начнет продажу билетов.

LTG Link получило сертификат безопасности железнодорожного агентства Европейского союза (ЕС), который подтверждает, что предприятие готово организовать международное соединение между Литвой и Латвией.

И. о. руководителя LTG Link Гедиминас Шечкус говорит, что после получения сертификата планируется первая тестовая поездка.

"Чтобы предложить клиентам первую поездку в Ригу уже 27 декабря, предприятие регулярно консультируется и согласовывает все технические и эксплуатационные аспекты с Latvijas dzelzceļš", - добавил Шечкус.

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