Видео ⟩ Возле дома в Риге скапливаются горы мусора. Их чаще мусоровозов посещают крысы

"Я, как врач, вижу эпидемиологическую проблему. Все крысы будут нашими", - возмущается жительница одного из домов.

Особенно резкие комментарии телепередаче о ситуации высказала дворница Луана, которая вынуждена собирать оставленный вокруг контейнеров мусор в мешки, чтобы он не загрязнял окрестности.

Работники компании, осуществляющей обращение с отходами, отмечают, что доступ к этому конкретному жилищному дому почти невозможен.

"Летом еще как-то пытаемся протиснуться между автомобилями, но зимой дорогу не расчищали. (…) Надо как бы буксировать контейнеры, но, извините, мы не силачи! Куда можем, туда буксируем контейнеры, но долго тащить по снегу, сугробам … Сейчас тоже ничего не сделаем, уедем", — рассказал передаче водитель машины, вывозящей мусор.

Видео: сюжет программы Bez Tabu

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