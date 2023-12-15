Видео ⟩ Жительница Валмиеры жалуется на то, что Baltcom не выполняет обязательства

Сандра - инвалид 1-й группы, которая проводит свои дни дома в Валмиере и копит деньги на реабилитационный центр. Для этого ее заинтересовало подключение телевидения Baltcom, которое ей предложили по телефону. Теперь компания отказывается выполнять указанные в договоре обязательства, сообщает программа Bez Tabu.
Первые неприятности возникли уже с получением декодера, когда выяснилось, что упомянутую в договоре помощь с его подключением предприятие в Валмиере не осуществляет.
Через некоторое время пришел сын соседки, у которого попросили помощи подключить новое устройство. Молодой человек пришел к выводу, что декодер не будет работать без подключения к Интернету.
Baltcom предлагает и интернет-услуги, но они Сандре не по карману. В связи с этим она решила отказаться от услуги.
В ответ на это требование женщина получила сообщение о том, что за расторжение договора придется заплатить 51 евро.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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