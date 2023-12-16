Опрос: 31% латвийцев считают, что "не успевают жить"

31% респондентов в ходе опроса ответили, что "не успевают жить" в отдельные периоды жизни.

С этим ощущением чаще всего сталкиваются женщины: их 35%, тогда как мужчин - 28%. Причем чем старше группа опрошенных жителей, тем чаще наблюдается такое ощущение.

Например, в возрасте от 60 до 74 лет таким образом чувствуют себя 41% респондентов, в возрасте от 50 до 59 лет - 38%, в возрасте 40-49 лет - 38%, в возрасте от 30 до 39 лет - 27%, а в возрасте от 18 до 29 лет - лишь 16% респондентов.

В регионах периодически ощущают, что "не успевают жить", жители столичных пригородов - 35%, столько же жителей Земгале и 33% жителей Видземе.

На вопрос "Как часто у вас возникает ощущение, что вы не успеваете сделать, пережить, прочувствовать все возможное?"

20% ответили, что чувствуют себя подобным образом несколько раз в неделю. Больше всего таких ответов, или 35%, дали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, а старшее поколение в возрасте от 60 до 74 лет - всего 11%.

11% опрошенных отметили, что ощущение, будто они "не успевают жить", возникает раз в месяц или даже реже, 15% респондентов затруднились ответить, а никогда такого ощущения не возникает у 8% жителей Латвии.

Опрос провела Mēness aptieka в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat в ноябре 2023 года по всей Латвии, при этом был опрошен 1001 житель в возрасте от 18 до 74 лет.

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