Британский эсминец сбил ударный беспилотник, нацеленный на торговое судно

В Минобороны Великобритании сообщили об уничтожении миноносцем беспилотника, летевшего над Красным морем. Утверждается, что целью дрона было торговое судно.
Британский эскадренный миноносец HMS Diamond сбил беспилотный летательный аппарат, летевший над Красным морем. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в соцсети Х в субботу, 16 декабря. "HMS Diamond сбил предполагаемый ударный беспилотник, который нацеливался на торговое судно, идущее в Красном море", - говорится в сообщении. Цель была уничтожена с помощью ракеты Sea Viper. Других подробностей происшествия министр не привел.
Ранее йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" нанесли удар беспилотником по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, что сами представители группировки уже подтвердили. Хуситы 13 декабря заявили, что будут нападать на все суда, следующие в Израиль. Трафик через Красное море составляет от 10 до 12 процентов мировых морских перевозок и около 5 процентов мировых объемов транспортировки нефти.
Maersk прекращает перевозку грузов через Красное море, Hapag-Lloyd примет свое решение в понедельник
Накануне крупнейший в мире контейнерный перевозчик - датская компания Maersk - объявил, что все его суда, маршрут которых пролегает через южную часть Красного моря, прекратят курсировать на этом направлении с 15 декабря из-за нападений боевиков-хуситов. В заявлении отмечается, что боевики атакуют коммерческие суда, связанные с Израилем, в ответ на конфликт в секторе Газа. Нападения происходят на узком участке Баб-эль-Мандебcкого пролива, который соединяет Индийский океан с Красным морем. Этот путь открывает доступ через Суэцкий канал в сторону Египта и дальше на север. За последние дни близ Йемена подверглись нападению или повреждению три контейнеровоза. В компании не уточнили, когда ее суда вернутся в этот регион.
Прекратить перевозки через Красное море решила и немецкая cудоходная компания Hapag-Lloyd, пояснив, что эта мера будет действовать до 18 декабря, после чего будет принято решение, следует ли возобновлять свой трафик. Ранее контейнеровоз, находящийся под управлением Hapag-Lloyd, также обстреляли из Йемена проиранские хуситы.