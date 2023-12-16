Три советских символа с демонтированных в Риге перил попали в Музей оккупации

В рамках проекта планируется укрепить набережную, построить безопасную пешеходную и велосипедную инфраструктуры, пешеходный переход под Каменным мостом, восстановить инженерные коммуникации. Реконструкцию планируют завершить к концу осени 2025 года.

Реконструкция запланирована на набережной ул. Мукусалас протяженностью 2,3 км - от моста через Биекенгравис или т.н. Мукусальского круга до Каменного моста. В декабре начался самый важный и технически сложный этап проекта - укрепление набережной. Работы пройдут как на суше, так и в воде.

Сейчас береговые защитные сооружениях набережной местами повреждены водой или размыты, поэтому планируется укрепить фундамент набережной, восстановить гидротехнические сооружения, перила, крепления и прочие элементы.

На участке между Железнодорожным и Каменным мостами построят новый барьер, защищающий набережную от размыва. Одновременно запланирована реконструкция сетей водоснабжения и канализации, уличного освещения.

Галерея: План реконструкции набережной на улице Мукусалас в Риге

В ходе работ планируется построить причалы, три размещенных в воде понтона и смотровую площадку на Даугаве, чтобы обеспечить рижанам и гостям города доступ к водоему и возможность временной стоянки для лодок.

Рядом с Латвийской национальной библиотекой будет возведена смотровая площадка площадью почти 2 тыс. квадратных метров с видом на Старую Ригу.

В зеленой зоне набережной будет создана пешеходная и велосипедная инфраструктура, по всей набережной планируется построить энергосберегающее освещение, что сделает это место привлекательнее и безопаснее по вечерам и ночью.

Чтобы пешеходам было легче добраться от набережной до дамбы АБ, под Каменным мостом построят дополнительный переход, а также восстановят существующий тротуар.

Строительные работы не повлияют на дорожное движение в Риге

Во время стройки не планируется вводить существенных ограничений движения, работы будут проводиться на участках зеленой зоны, тротуаров и велосипедной дорожки. Улицу Мукусалас перекрывать не будут, возможны лишь кратковременные ограничения движения по полосам во время подключения инженерных коммуникаций.

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