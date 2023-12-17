Актера Анатолия Белого признали "иностранным агентом" в России

Почти идентичными обоснованиями - за исключением сбора денег для ВСУ - Минюст аргументировал внесение в список "иноагентов" Пироговой и Затирко. Хельга Пирогова при этом летом 2022 года покинула Россию ввиду заведенного на нее дела по статье о "фейках" об армии РФ. Официальным поводом стал ее удаленный впоследствии твит о похоронах россиян, добровольно поехавших в Украину для участия в войне на стороне РФ.

Затирко тоже находится не в России - в июне 2022 года он сообщил, что переехал в Литву и планирует работать в СМИ, созданном командой Алексея Навального.

"Гражданский совет" - организация, помогающая россиянам вступить в ВСУ

Добавленный в очередную партию "иноагентов" Денис Соколов, по версии Минюста,среди прочего "выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ", поддерживал ВСУ и является одним из основателей и координаторов организации, признанной в России "нежелательной".

Соколов - координатор инициативы "Гражданский совет". Организация была создана в Польше осенью 2022 года, одним из главных видов ее деятельности является оказание помощи россиянам, которые желают участвовать в войне в Украине на стороне ВСУ.

По словам Соколова, "Гражданский совет" среди прочего работает с "Русским добровольческим корпусом" (РДК), который несколько раз проводил рейды в РФ, успешно пересекая границу. Известно об успешных вторжениях РДК в Брянскую область в марте 2023 года и в Белгородскую - в мае, совместно с формированием "Легион "Свобода России".