Видео ⟩ Советы программы по безопасному вождению зимой

Ведущий программы Паул Тимротс рассказал, что сначала нужно очистить машину от снега, чтобы можно было безопасно выехать с места, где она была припаркована.

Далее, важна видимость. Недостаточно просто соскрести снег со стекла, важно помнить о "дворниках" - они должны легко двигаться по лобовому стеклу. Перед поездкой нужно аккуратно стереть с него лед и снег, чтобы “дворник” не царапал стекло при движении.

Передача Zebra выехала на улицу на нечищенной машине, на которой за неделю скопился снег, чтобы в целях эксперимента посмотреть, что происходит при такой езде. Ведущий передачи убедился, что снег начал таять и падать на стекло, закрывая обзор.

Подробнее в сюжете Zebra.

Видео: Сюжет программы Zebra

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