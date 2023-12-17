Возможно ли полностью уничтожить ХАМАС?

Уничтожение военного потенциала ХАМАС

Израиль обладает одной из самых мощных армий в мире, занимая в 2023 году 18-е место среди 145 стран в ежегодном рейтинге совокупной военной мощи, который составляют эксперты портала Global Firepower. Для сравнения: Германия в нем находится на 25-м месте. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году Израиль израсходовал на оборону 4,5% своего ВВП - это больше, чем США и Германия, которые тратят на эти цели 3,5% и 1,4% соответственно.

Между тем военное крыло ХАМАС действует скорее как партизанская группировка и ввозит большую часть своего оружия в сектор Газа контрабандой. Так что у Израиля, безусловно, есть ресурсы, чтобы ликвидировать боевиков ХАМАС и выследить его лидеров. Власти Израиля недавно заявили, что его военные уничтожили от 5000 до 7000 боевиков ХАМАС, хотя эти цифры не могут быть подтверждены из независимых источников.

Если они верны, то это можно рассматривать как частичный успех, потому что ослабление ХАМАС - лучшее, на что можно рассчитывать. "Некоторые западные официальные представители считают, что на сегодняшний день израильское наступление (в Газе. - Ред.) в сочетании с усиленной охраной границ позволило гарантировать то, что ХАМАС не предпримет еще одну атаку, подобную той, что произошла 7 октября", - написали на прошлой неделе эксперты аналитического центра International Crisis Group (ICG).