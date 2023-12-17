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Австрия сняла вето с санкций ЕС в отношении России

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Австрийский банк
Австрийский банк Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo/Scanpix

В субботу, 16 декабря, стало известно, что Австрия больше не блокирует 12-ый пакет санкций Евросоюза в отношении России, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на Reuters.

Вена возражала против принятия 12-го пакета санкций, требуя, чтобы Киев исключил австрийский Raiffeisen Bank International из списка "международных спонсоров войны".

Украинский список "международных спонсоров войны" не имеет юридической силы, а направлен на то, чтобы показать компании, которые ведут с Россией и "поддерживающие военные действия, например, путем уплаты налогов", пишет агентство Reuters.

На 16 декабря на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции про Raiffeisen Bank International было написано: "Статус приостановлен на время двусторонних консультаций с участием представителей Европейской комиссии".

"Австрийская оговорка по санкциям снята", - приводит агентство слова неназванного европейского дипломата.

Raiffeisen Bank International попал в список "международных спонсоров войны" в марте 2023 года.

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