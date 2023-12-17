Сколько лет надо ждать социальное жилье в Риге?

"В соответствии с законом у нас есть несколько регистров, и всего в очереди (на 1 декабря, если быть точными) есть 1900 претендентов. Из них 800 ждут квартиры в социальных домах", - сказала Сармите Ивбуле.

"Остальные регистры - это, например, дети-сироты. Очень большое число. Еще многодетные семьи, их примерно 200. И еще группа - арендаторы, живущие в очень плохих условиях, ее создало самоуправление. Потому что в Риге много таких домов - деревянных, построенных в 1940-50-х, есть даже старше: с сухим туалетом, без газового отопления. Мы арендаторов из таких домов тоже регистрируем в очереди", - добавила Ивбуле.

По словам Сармите Ивбуле за год, в среднем, жилой фонд рижского муниципалитета пополняется 400 квартирами. Она отметила, что рижанам приходится ждать социального жилься примерно 6 лет.

"В этом году немного хуже, потому что была реорганизация, и недостаточно квартир было отремонтировано. За эти годы самоуправлением было построено почти 50 домов, в них арендаторы также перестают использовать квартиры, освобождая их — и дальше без ремонта их сдать нельзя! То есть требуются деньги на ремонт, поэтому в этом году мы сдали квартир меньше, чем в другие годы", - поделилась чиновница.

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