По словам Губернатора Вячеслава Гладкова бой шел под селом Теребрено Краснояружского района, которое находится в нескольких километрах от границы с Украиной.

"Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал он в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Baza утверждает, что бой начался около 11:00 утра. В селе живут около 200 человек, жителей не эвакуировали.

Ответственность взял легион "Свобода России"

По информации портала "Медуза" ответственность за нападение на Белгородскую область взял на себя легион "Свобода России".

Как говорится в сообщении в Telegram-канале легиона, 17 декабря бойцы зашли на территорию Белгородской области, "уничтожили взводный опорный пункт российских войск и уже вернулись".

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате перестрелки в селе Теребрено повреждены три жилых дома, линии электропередачи и газоснабжения.

Легион "Свобода России" - подразделение ВСУ, в котором, как утверждается, состоят добровольцы из России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!