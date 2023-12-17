Визит Эвики Силини в Таллинн отменен: ее эстонская коллега Кая Каллас заболела

"Как и многие люди, я тоже заразилась коронавирусом. Сегодня я проснулась с очень плохим самочувствием, и тест только что подтвердил, что это действительно covid, - написала Каллас в социальных сетях днем в воскресенье. - Я рада, что до того, как заболела, мне удалось добиться исторических решений от Европейского совета, но мне безумно грустно, так как сегодня запланирован первый зарубежный визит нового премьер-министра Польши Дональда Туска, который должен был состояться в Эстонии, а завтрашнюю встречу премьер-министров стран Балтии в Таллинне придется отложить".