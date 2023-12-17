Визит Эвики Силини в Таллинн отменен: ее эстонская коллега Кая Каллас заболела

Из-за заболевания премьер-министра Эстонии Каи Каллас в Таллине отменена намеченная на сегодня и завтра, 18 декабря, встреча премьер-министров Балтийского совета министров и встреча с премьер-министром Польши Дональдом Туском, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Латвии Эвики Силини Алексис Золднерс.
По информации, опубликованной на сайте эстонского правительства, у Каллас положительный тест на Covid-19.
Учитывая, что в 2023 году завершается председательство Эстонии в Балтийском совете министров, следующая встреча премьер-министров Балтийского совета министров состоится в столице Литвы Вильнюсе. Дата встречи будет объявлена отдельно, сообщил Золднерс.
"Как и многие люди, я тоже заразилась коронавирусом. Сегодня я проснулась с очень плохим самочувствием, и тест только что подтвердил, что это действительно covid, - написала Каллас в социальных сетях днем в воскресенье. - Я рада, что до того, как заболела, мне удалось добиться исторических решений от Европейского совета, но мне безумно грустно, так как сегодня запланирован первый зарубежный визит нового премьер-министра Польши Дональда Туска, который должен был состояться в Эстонии, а завтрашнюю встречу премьер-министров стран Балтии в Таллинне придется отложить".
Напомним, планировалось, что в воскресенье вечером в Таллинне встретятся премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер-министр Польши Дональд Туск. Стороны должны были обсудить вопросы безопасности и регионального сотрудничества.
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