Северная Корея запустила баллистическую ракету

"Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Восточного моря", - заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов Сеула, имея в виду водоем, известный также как Японское море.

Испытания произошли во время, когда Сеул и Вашингтон предупредили Пхеньян, что любая ядерная атака на США и Южную Корею приведет к концу северокорейского режима.

Два союзника провели в пятницу в Вашингтоне вторую сессию Консультативной группы по ядерным вопросам, чтобы обсудить вопросы ядерного сдерживания в случае конфликта с Северной Кореей.

Запуск ракеты произошел во время когда Пхеньян отмечает годовщину смерти 17 декабря 2011 года отца нынешнего лидера Ким Чен Ына и отца его предшественника Ким Чен Ира.

В прошлом году Северная Корея объявила себя "необратимым" ядерным государством и неоднократно заявляла, что никогда не откажется от своей ядерной программы, которую режим считает необходимой для своего выживания.

В прошлом месяце Пхеньян удачно запустил на орбиту военный спутник-шпион. С того времени он утверждает, что спутник уже обеспечивает снимки крупнейших военных объектов США и Южной Кореи.

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