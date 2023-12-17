Грузинский кинематографист Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни

В начале 1980-х годов Иоселиани перебрался во Францию из-за конфликта с кинематографическим руководством.

В 2018 году Иоселиани в интервью обозревателю Русской службы Би-би-си Александру Кану рассказал: «В СССР была цензура. Цензоры были так же задавлены, как все остальное — как литература, как живопись, как все что угодно. Эти люди страдали так же, как и мы. Они разрешали довести фильм до конца, зная наперед, что он будет запрещен. Но таким образом появились „Проверка на дорогах“ Леши Германа, фильмы Авербаха, Панфилова, Параджанова, братьев Шенгелая и некоторые очень даже значительные фильмы, снятые в Прибалтике».

Уже за рубежом он снял фильм «Фавориты луны» (1984), получивший специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Следующий фильм Иоселиани «И стал свет» о жизни сенегальского племени в 1989 году удостоился аналогичной награды.

В 1992 году режиссер выпустил драму «Охота на бабочек», в 1996 году — картину «Разбойники. Глава VII», получившую специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.

За ними последовали ленты «Истина в вине!» (1999) и «Утро понедельника» (2002).

В 2006 году Иоселиани выпустил комедию «Сады осенью», в 2010 году — фильм «Шантрапа», получивший спецприз жюри международного кинофестиваля в аргентинской Мар-дель-Плате.

Последний фильм Иоселиани — «Зимняя песня» — вышел в 2015 году.

«Когда вы прожили в стране 50 лет, то вы не можете изменить образ мышления. Поэтому я продолжаю делать грузинское кино — пусть и во Франции, — говорил Иоселиани в интервью Би-би-си в 2010 году. — Слава Богу, что тот общий язык культуры, который существует в Европе и во Франции, он абсолютно тот же, на котором мы все изъясняемся. Возможно, это и есть язык иудео-христианской культуры, в котором понятия добра и зла приблизительно совпадают».

Фото: BBC

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Фото: BBC