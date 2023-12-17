Грузинский кинематографист Отар Иоселиани скончался на 90-м году жизни

Известный грузинский кинорежиссер, сценарист и актер Отар Иоселиани скончался во Франции в возрасте 89 лет. О смерти кинематографиста сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии, эту информацию подтвердили журналистам его родные и близкие.
С 80-х годов XX века Иоселиани жил и работал во Франции, куда уехал из-за разногласий с советской цензурой.
Отар Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе. В 1952 году окончил в Тбилиси музыкальное училище по классу скрипки и дирижирования, а после учился в МГУ на механико-математическом факультете, но не окончил его.
В 1965 году с отличием окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Затем Иоселиани работал на киностудии «Грузия-фильм».
Первую известность режиссеру принесла в 1966 году драма «Листопад» о работниках винодельческого завода. Фильм, главный герой которого выступает против попустительства начальства, был запрещен к показу в Грузии.
Следующий фильм Иоселиани — драма «Жил певчий дрозд» (1970) — не выходил в прокат два года: по мнению цензуры, главный герой фильма, музыкант, был тунеядцем и бездельником.
Следующий фильм «Пастораль» (1976) о жизни в грузинской деревне раскритиковал председатель Госкино Филипп Ермаш. Иоселиани рассказывал, что тогда ему сказали, что он «больше не будет снимать кино».
В начале 1980-х годов Иоселиани перебрался во Францию из-за конфликта с кинематографическим руководством.
В 2018 году Иоселиани в интервью обозревателю Русской службы Би-би-си Александру Кану рассказал: «В СССР была цензура. Цензоры были так же задавлены, как все остальное — как литература, как живопись, как все что угодно. Эти люди страдали так же, как и мы. Они разрешали довести фильм до конца, зная наперед, что он будет запрещен. Но таким образом появились „Проверка на дорогах“ Леши Германа, фильмы Авербаха, Панфилова, Параджанова, братьев Шенгелая и некоторые очень даже значительные фильмы, снятые в Прибалтике».
Уже за рубежом он снял фильм «Фавориты луны» (1984), получивший специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. Следующий фильм Иоселиани «И стал свет» о жизни сенегальского племени в 1989 году удостоился аналогичной награды.
В 1992 году режиссер выпустил драму «Охота на бабочек», в 1996 году — картину «Разбойники. Глава VII», получившую специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.
За ними последовали ленты «Истина в вине!» (1999) и «Утро понедельника» (2002).
В 2006 году Иоселиани выпустил комедию «Сады осенью», в 2010 году — фильм «Шантрапа», получивший спецприз жюри международного кинофестиваля в аргентинской Мар-дель-Плате.
Последний фильм Иоселиани — «Зимняя песня» — вышел в 2015 году.
«Когда вы прожили в стране 50 лет, то вы не можете изменить образ мышления. Поэтому я продолжаю делать грузинское кино — пусть и во Франции, — говорил Иоселиани в интервью Би-би-си в 2010 году. — Слава Богу, что тот общий язык культуры, который существует в Европе и во Франции, он абсолютно тот же, на котором мы все изъясняемся. Возможно, это и есть язык иудео-христианской культуры, в котором понятия добра и зла приблизительно совпадают».
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