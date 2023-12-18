Пн, 18.12.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В офисе главкома ВСУ Залужного найдено прослушивающее устройство. Что известно

BBC News Русская служба
CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Фото: Getty Images

​Сразу несколько собеседников Украинской службы Би-би-си в военных кругах сообщили, что 17 декабря в офисе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного было обнаружено прослушивающее устройство. Данные подтвердила СБУ, которая уточнила, что жучок найден не в кабинете Залужного, а в одном из помещений, где он мог работать.

СБУ сообщает, что открыла уголовное производство «по факту выявления технического устройства в одном из мест постоянной дислокации главнокомандующего ВСУ».

«Подчеркиваем, что техника выявлена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы», — заявляет СБУ.

Служба также пишет, что, по предварительным данным, найденное устройство «находилось в нерабочем состоянии». «Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не выявлено, — пишет СБУ. — Данное техническое устройство будет передано на экспертизу».

По сведениям издания «Украинская правда», «жучок» могли найти в новом кабинете главнокомандующего, который проверяли перед его переездом.

Источники Би-би-си и сообщение СБУ не дали подробностей о том, были ли обнаружены подобные устройства у других сотрудников Генштаба ВСУ.

Однако несколько украинских СМИ пишут, что «жучки» могли быть также найдены у нескольких других офицеров. И что во время предыдущих проверок таких «жучков» не было.

Украинские СМИ также указывали, что устройства сделаны из таких деталей, которые не позволяют определить их происхождение.

7 ноября в результате взрыва под Киевом погиб помощник Залужного Геннадий Частяков. По официальной версии, это произошло из-за неосторожного обращения с гранатой, которую тот получил в подарок на день рождения от другого сотрудника Генштаба.

В течение последних месяцев многочисленные наблюдатели и источники журналистов сообщали о серьезном конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

По даным публикаций западных СМИ, президент якобы раздражен популярностью Залужного и его интервью, в которых он заявил о тупике на фронте и переходе к позиционной войне.

Представители украинской власти отрицают, что такой конфликт имеет место.

Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

Фото: BBC
BBC
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх