В офисе главкома ВСУ Залужного найдено прослушивающее устройство. Что известно

СБУ сообщает, что открыла уголовное производство «по факту выявления технического устройства в одном из мест постоянной дислокации главнокомандующего ВСУ».

«Подчеркиваем, что техника выявлена не непосредственно в кабинете Валерия Залужного, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы», — заявляет СБУ.

Служба также пишет, что, по предварительным данным, найденное устройство «находилось в нерабочем состоянии». «Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не выявлено, — пишет СБУ. — Данное техническое устройство будет передано на экспертизу».

По сведениям издания «Украинская правда», «жучок» могли найти в новом кабинете главнокомандующего, который проверяли перед его переездом.

Источники Би-би-си и сообщение СБУ не дали подробностей о том, были ли обнаружены подобные устройства у других сотрудников Генштаба ВСУ.

Однако несколько украинских СМИ пишут, что «жучки» могли быть также найдены у нескольких других офицеров. И что во время предыдущих проверок таких «жучков» не было.