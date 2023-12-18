Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря: самый опасный день месяца - солнцестояние и Меркурий с Солнцем

Скорпион

Скорпионы в период с 18 по 24 декабря вряд ли смогут быстро определить, где обман, а где правда. Это очень сильно замедлит процесс решения рабочих задач, но спешка и ни к чему. В свободное от работы время Скорпионам стоит заниматься поддержанием своего эмоционального здоровья и посвящать время отдыху. Новые эмоции и впечатления добавят бодрости и энергии.

Стрелец

Стрельцам для того, чтобы остаться в седле, астрологи рекомендуют начать курс физических упражнений, дабы повысить энергетику. Тем, кто и без того часто занимается спортом, лучше, наоборот, немного ослабить тренировки, чтобы не перегореть. Это положительно скажется на тонусе организма, но не станет источником стресса. Хорошим выбором будет гимнастика, йога, плавание. Это поможет снизить негативную энергию.

Козерог

Козерогам, скорее всего, придется использовать все свои внутренние силы для успешного завершения запланированных дел. Не нужно бояться просить близких людей и друзей о помощи. Это не проявление слабости. Проявленное трудолюбие будет хорошим стимулом для дальнейшего роста и развития в карьере. В любви Козерогам лучше не прятать голову в песок, а признаваться в чувствах. Можно идти ва-банк, чтобы не тратить время зря.

Водолей

В сознании Водолеев ретро-Меркурий вызывает всплеск противоречивых эмоций. По мнению экспертов, в этот период важно сохранять внутреннее равновесие и посвятить время умеренному труду, а также отдыху за любимым занятием или хобби. Возможно, придется проявить инициативу и показать ответственный подход, чтобы заслужить доверие на работе. Важно постараться решить большинство серьезных дел.

Рыбы

Венера не наделит Рыб мощной энергетикой, так что ждать чуда не стоит. Однако в Рыбах должен еще был остаться запас сил, который можно направить в русло активной работы. Ответственные решения, принятые с 18 по 24 декабря, станут основой для будущих побед как в деловой, так и в личной сфере. Устранение преград будет сложным процессом, но у ответственных и целеустремленных Рыб должно все получиться.

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