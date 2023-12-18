На этой неделе ночные светила будут в крайне негативном положении. 21 декабря Венера в оппозиции с Юпитером, что будет "ложкой меда в бочке с дегтем". Самый опасный день не только этой недели, но и всего месяца - 22 декабря, предупреждают астрологи DailyHoro. Это день солнцестояния, а также день соединения Меркурия с Солнцем. Чтобы остаться на плаву, нужно помнить о том, что огромную силу имеют мысли и слова.
Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря: самый опасный день месяца - солнцестояние и Меркурий с Солнцем
Овен
Людям, рожденным под знаком Овна, астрологи рекомендуют проявить инициативу для того, чтобы начать неделю с правильных действий. Такая позиция позволит задать темп на все семь дней и размеренно идти к достижению поставленных задач, закончив начатое. Самые важные планеты сейчас в слабой позиции, что не добавит оптимизма, но хорошее настроение всегда можно получить, занимаясь на досуге любимыми делами и хобби.
Телец
Негативное положение Венеры и Меркурия вызовет бурю противоречивых эмоций. Справиться с ними Тельцам помогут позитивные установки и вера в собственные силы. Нужно почаще говорить себе "я могу", "я знаю", "я хочу", "я справлюсь", "все хорошо". Этот критический и сложный период стоит провести за важной работой, которая не отнимет много жизненной энергии.
Близнецы
Ретроградное состояние Меркурия негативно отразится на эмоциональном фоне Близнецов. В этот период им необходимо заручиться поддержкой близких людей и постараться избегать одиночества. Такая позиция убережет их от депрессивных мыслей. Не исключено, что Близнецы под действием планет станут более рассеянными. В делах финансового рода нужно проявлять осторожность, как и в общении с новыми людьми.
Рак
Вселенная бросает вызов Ракам. Представителям данного знака следует проявить силу воли для того, чтобы не стать жертвой собственных ошибок, а также беспочвенных и противоречащих здравому смыслу переживаний. Свободное время, проведенное с родственниками и второй половинкой - вот лучший рецепт для того, чтобы научиться держать негатив в узде. Совместные домашние дела тоже прогонят хандру.
Лев
Неделя с 18 по 24 декабря обещает быть далеко не самой благоприятной для представителей данного знака. Львам нужно быть осторожнее в ведении дел на работе и в финансовой сфере. В любви не стоит проявлять чрезмерную активность. В этот период стоит заняться привычной деятельностью, которая не потребует повышенного внимания и больших энергозатрат.
Дева
В это время ретроградный Меркурий окажется крайне слабым и негативным, что не даст возможности Девам проявить свои лучшие качества. Он спутает карты в финансовой сфере, а также сделает Дев менее привлекательными для противоположного пола. Также под ударом будет их способность "читать" людей. Тем не менее осознанность и осторожность помогут Девам решить трудные задачи и справиться с ответственными делами.
Весы
Венера все еще не будет давать дополнительную энергию Весам. Это не лучшее время для романтических отношений и поиска спутника жизни. Семейным Весам в этот период стоит быть предельно честными с близким человеком, чтобы усилить доверительные отношения. Еще крайне важно следить за своим здоровьем. Нужно пустить весь внутренний потенциал на борьбу с сомнениями.
Скорпион
Скорпионы в период с 18 по 24 декабря вряд ли смогут быстро определить, где обман, а где правда. Это очень сильно замедлит процесс решения рабочих задач, но спешка и ни к чему. В свободное от работы время Скорпионам стоит заниматься поддержанием своего эмоционального здоровья и посвящать время отдыху. Новые эмоции и впечатления добавят бодрости и энергии.
Стрелец
Стрельцам для того, чтобы остаться в седле, астрологи рекомендуют начать курс физических упражнений, дабы повысить энергетику. Тем, кто и без того часто занимается спортом, лучше, наоборот, немного ослабить тренировки, чтобы не перегореть. Это положительно скажется на тонусе организма, но не станет источником стресса. Хорошим выбором будет гимнастика, йога, плавание. Это поможет снизить негативную энергию.
Козерог
Козерогам, скорее всего, придется использовать все свои внутренние силы для успешного завершения запланированных дел. Не нужно бояться просить близких людей и друзей о помощи. Это не проявление слабости. Проявленное трудолюбие будет хорошим стимулом для дальнейшего роста и развития в карьере. В любви Козерогам лучше не прятать голову в песок, а признаваться в чувствах. Можно идти ва-банк, чтобы не тратить время зря.
Водолей
В сознании Водолеев ретро-Меркурий вызывает всплеск противоречивых эмоций. По мнению экспертов, в этот период важно сохранять внутреннее равновесие и посвятить время умеренному труду, а также отдыху за любимым занятием или хобби. Возможно, придется проявить инициативу и показать ответственный подход, чтобы заслужить доверие на работе. Важно постараться решить большинство серьезных дел.
Рыбы
Венера не наделит Рыб мощной энергетикой, так что ждать чуда не стоит. Однако в Рыбах должен еще был остаться запас сил, который можно направить в русло активной работы. Ответственные решения, принятые с 18 по 24 декабря, станут основой для будущих побед как в деловой, так и в личной сфере. Устранение преград будет сложным процессом, но у ответственных и целеустремленных Рыб должно все получиться.
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