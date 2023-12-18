Видео ⟩ Большинство украинцев против выборов президента во время войны

Два года Украина ведет неустанную борьбу с оккупационной российской армией. На переднем крае борьбы находится президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого подходит к концу. Большинство украинцев заявили, что нет необходимости проводить выборы во время войны и это следует сделать после победы над Россией. Однако некоторые политики на Западе под предлогом демократии пытаются заставить раздираемую войной страну переизбрать лидера страны, сообщает программа Nekā personīga.
Президентские выборы должны состояться в Украине в марте следующего года. Хотя действующее в стране военное положение запрещает их проведение в этот период, некоторые политики на Западе настаивают на их необходимости.
Пока единственным реальным конкурентом действующего президента Владимира Зеленского будет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который пользуется большим доверием общества, чем Зеленский.
"Мы все понимаем, что во время войны, когда столько вызовов, абсолютно неприемлемо так легкомысленно говорить о выборах", - заявил Зеленский.
В октябре Международный институт социологии в Киеве провел исследование, посвященное проведению выборов. Вывод - 81% украинцев считают, что выборы должны проводиться после победы в войне.
Украинцы убеждены, что проведение выборов во время войны грозит расколом общества. Пока противостоять российским преступлениям помогают единство общества и так называемый эффект "объединения вокруг флага".
Зеленский косвенно заявил, что готов баллотироваться на второй срок. Несколько недель назад одно из крупнейших западных СМИ The Economist опубликовало статью, в которой, ссылаясь на данные "внутреннего опроса", указало, что поддержка Зеленского в обществе резко упала - примерно до 32%. Еще в октябре данные различных опросов показывали, что она достигла более 60%.
Больше доверия, чем Зеленский, заслужил только Залужный. Однако он не проявил желания заниматься политикой и не говорил о своей кандидатуре.
Среди других возможных соперников Зеленского - мэр Киева Виталий Кличко, а также бывший президент Украины Петр Порошенко. Единственный человек, публично заявивший о намерении баллотироваться на пост президента против Зеленского, - его бывший советник по стратегическим коммуникациям Алексей Арестович.
В последние недели в кругах политической элиты Украины наблюдается напряжение. Залужный и Кличко дали западным СМИ интервью, не слишком лестные в сторону Зеленского.
Главнокомандующий армией раскритиковал наступательные возможности Украины, а мэр Киева - якобы авторитарный стиль работы Зеленского. Это вызвало беспокойство по поводу единства украинской политической элиты.
Меньше всего шансов, похоже, у Арестовича, которому доверяют чуть более 10% украинцев. Он призвал сесть за стол переговоров с Россией и даже заявил, что может обменять часть территории Украины на членство в НАТО. Большая часть общества с ним не согласна.
Проведение выборов в таких условиях практически невозможно. Прежде всего, чтобы обеспечить полномочия избранного кандидата, должна быть равная возможность проголосовать абсолютно всем украинцам, в том числе на передовой и беженцам.
Это было бы огромным финансовым бременем для страны, которая в настоящее время находится в состоянии активной войны. Во-вторых, это имеет юридические ограничения, поскольку конституция Украины запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Также около 20% территории Украины на данный момент оккупировано Россией. На выборах должны голосовать и те, кто проживает на этих территориях, принадлежащих Украине, и являются гражданами страны.
Латвия не настаивает и не собирается настаивать на том, чтобы в Украине прошли выборы. Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс заявляет, что это внутренняя политика Украины и другие страны не имеют права вмешиваться в нее.
В недавнем интервью агентству Associated Press Зеленский выразил готовность провести выборы следующей весной. Подготовка к успешному проведению выборов должна состояться уже сейчас, однако у украинского правительства пока нет конкретного плана по обеспечению возможности голосовать для проживающих на оккупированных территориях и военнослужащих на фронте.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
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