Видео ⟩ Большинство украинцев против выборов президента во время войны

Больше доверия, чем Зеленский, заслужил только Залужный. Однако он не проявил желания заниматься политикой и не говорил о своей кандидатуре.

Среди других возможных соперников Зеленского - мэр Киева Виталий Кличко, а также бывший президент Украины Петр Порошенко. Единственный человек, публично заявивший о намерении баллотироваться на пост президента против Зеленского, - его бывший советник по стратегическим коммуникациям Алексей Арестович.

В последние недели в кругах политической элиты Украины наблюдается напряжение. Залужный и Кличко дали западным СМИ интервью, не слишком лестные в сторону Зеленского.

Главнокомандующий армией раскритиковал наступательные возможности Украины, а мэр Киева - якобы авторитарный стиль работы Зеленского. Это вызвало беспокойство по поводу единства украинской политической элиты.

Меньше всего шансов, похоже, у Арестовича, которому доверяют чуть более 10% украинцев. Он призвал сесть за стол переговоров с Россией и даже заявил, что может обменять часть территории Украины на членство в НАТО. Большая часть общества с ним не согласна.

Проведение выборов в таких условиях практически невозможно. Прежде всего, чтобы обеспечить полномочия избранного кандидата, должна быть равная возможность проголосовать абсолютно всем украинцам, в том числе на передовой и беженцам.