Из-за роста Covid-19 посещать пациентов в Детской больнице станет труднее

В последние недели в Латвии растет число госпитализированных с Covid-19. По данным BKUS, около 25% от общего числа пациентов, обратившихся в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения, жалуются на острые инфекции верхних дыхательных путей.

В BKUS увеличились поток острых больных как в Центре неотложной медицинской помощи, так и количество пациентов в инфекционном отделении. Наибольшая заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей наблюдалась в возрастных группах 0-5 лет и 5-14 лет. Также увеличивается количество заболевших сотрудников BKUS.

В связи с этим с понедельника, 18 декабря, посещать больного и сопровождающего его лица в больнице будет разрешено только одному родственнику, продолжительность посещения будет ограничена одним часом, а делать это смогут только взрослые и дети старше 14 лет. В исключительных случаях, например, при длительной госпитализации больного или условиях, обеспечивающих хорошее самочувствие больного, лечащий врач может определить более длительную продолжительность визита и большее количество посетителей.

Также во время визита BKUS рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей (хирургическую маску или респиратор). Также пациентов и родственников призывают оценить необходимость очного визита и рассмотреть возможность использования вместо этого средств удаленной связи, таких как мобильный телефон или другие "умные" устройства.

По мере ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и/или больнице в BKUS могут быть введены дополнительные более строгие меры предосторожности.

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