В Риге Новый год будут встречать на шести площадках

Новогодние торжества пройдут на Ратушной площади, на площади Пилс, площади Ливу, на улице Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс, на площади у Пороховой башни, на площади у Музея декоративного искусства и дизайна.

Программа продлится с 9 вечера до 2 часов ночи.

На каждой площади посетителей будут развлекать диджеи, а на фасадах зданий, расположенных рядом с площадями, будут показывать видеопроекции. В местах проведения мероприятий можно будет купить горячие напитки и закуски.

Встреча Нового года будет отмечена небольшими пиротехническими спецэффектами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!