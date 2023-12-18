Госсекретарь Минобороны Гарисонс подал в отставку

Гарисонс занимал эту должность с 2015 года, а ранее был заместителем государственного секретаря - директором по политике в Министерстве обороны.

Оглядываясь на восемь лет работы на этом посту, Гарисонс отметил, что его главной задачей было развитие возможностей Латвии по самообороне, для чего необходимы не только сложные системы вооружения, но и правильно обученный персонал и оборудование.

"Несмотря на то, что многое было достигнуто в ходе внутренних реформ, направленных на упрощение и повышение прозрачности процессов, многое еще предстоит сделать, чтобы эти изменения стали необратимыми. Кроме того, с самого начала этого процесса было ясно, что есть много тех, кто его не хочет", - подчеркнул Гарисонс.

Война России в Украине бесчисленное количество раз показала, что Латвии, как и другим союзникам по НАТО, нужно готовиться. Пока Украина борется за свое право на свободу, у Латвии есть время, чтобы подготовиться и предотвратить нападение России, сказал чиновник.

"Одна из наших задач - обеспечить латвийскую армию достаточным количеством боеприпасов. В любом случае, перед нами стоят большие задачи", - сказал Гарисонс.

Он также ссылается на заявление министра обороны Германии о том, что у ЕС есть от пяти до восьми лет, чтобы укрепить свой военный потенциал, увеличить промышленную мощность и подготовиться в военном отношении к новым формам российской агрессии.

Гарисонс продолжит служить в Земессардзе и будет открыт для новых вызовов и новых предложений по работе.

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