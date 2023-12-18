Видео ⟩ Серьезное ДТП с тремя авто на Яунциема гатве. Движение перекрыли на несколько часов

Из-за ДТП дорогу перекрыли, что заставило водителей искать объезды.

Отец пострадавшего Артис рассказал Degpunktā, что грузовик затормозил, но из-за обледенения перевернулся на бок, в результате чего столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Оба водителя попытались уклониться от грузовика, свернув в обе стороны. Однако было уже слишком поздно. Грузовик весом в несколько тонн сметал все на своем пути. "Хорошо, что остался жив", - сказал передаче Артис.

Водитель грузовика от комментариев отказался. По данным врачей, в результате аварии пострадали два человека. Сын Артиса, находившийся за рулем BMW, и водитель Volvo. Они с легкими травмами были доставлены в больницу. Чтобы привести дорогу в порядок, понадобилось много времени - автомобилистам пришлось ждать прибытия эвакуатора. В тот день вся подобная техника уже была занята на других происшествиях.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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