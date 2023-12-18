Видео ⟩ Серьезное ДТП с тремя авто на Яунциема гатве. Движение перекрыли на несколько часов

Скользкие дороги в пятницу, 15 декабря, стали проблемой для многих водителей. Не стала исключением и Яунциема гатве в Риге, где из-за гололедицы серьезно пострадали два легковых автомобиля и грузовик, сообщает программа Degpunktā.
Из-за ДТП дорогу перекрыли, что заставило водителей искать объезды.
Отец пострадавшего Артис рассказал Degpunktā, что грузовик затормозил, но из-за обледенения перевернулся на бок, в результате чего столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Оба водителя попытались уклониться от грузовика, свернув в обе стороны. Однако было уже слишком поздно. Грузовик весом в несколько тонн сметал все на своем пути. "Хорошо, что остался жив", - сказал передаче Артис.
Водитель грузовика от комментариев отказался. По данным врачей, в результате аварии пострадали два человека. Сын Артиса, находившийся за рулем BMW, и водитель Volvo. Они с легкими травмами были доставлены в больницу. Чтобы привести дорогу в порядок, понадобилось много времени - автомобилистам пришлось ждать прибытия эвакуатора. В тот день вся подобная техника уже была занята на других происшествиях.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)
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