Rīgas satiksme выставит на аукцион 43 троллейбуса

Их стартовая цена установлена в размере 728 200 евро, говорится в сообщении на сайте предприятия.

На аукцион выставлены 18 троллейбусов Ganz Solaris Trollino 18 с классическим подключаемым электроприводом и 25 троллейбусов Škoda 24 TR, из которых восемь троллейбусов работают только с классическим подключаемым электроприводом, а 12 троллейбусов оснащены дизель-генератором.

У семи троллейбусов дизельный двигатель находится в рабочем состоянии, а у пяти есть дефекты дизельного двигателя. Пять троллейбусов Škoda 24 TR также выставляются на аукцион на запчасти из-за неисправного силового блока.

Аукционы продлятся до 28 декабря.

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