Бориса Акунина внесли в список "террористов и экстремистов"

Возле имени Чхартишвили стоит звездочка (*). Как сообщает "Российская газета", ранее писала, что звездочками "отмечены организации и физические лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму".

Кроме Акунина, такая пометка есть у политика Алексея Навального, его соратника Леонида Волкова и директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.

При этом, пока нет информации, что в отношении Акунина возбуждено и расследуется какое-либо уголовное дело.

Сам Акунин отреагировал на новость историческим контекстом.

"Кажется, предыдущим писателем-террористом в России был Степняк-Кравчинский, о котором я как раз недавно писал в романе. Тот, правда, шефа жандармов зарезал", - написал он в своем Facebook.

Кроме того писатель призвал живущих в России не ставить лайки под его постами.

"Это по нынешним временам тянет на пособничество", - иронизирует Акунин.

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