Используя сложные медицинские технологии, из одной из региональных больниц в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) перевезли тяжело пострадавшего в ДТП молодого человека.
Видео ⟩ Используя уникальную систему ЭКМО, в Ригу перевезли тяжело пострадавшего в аварии молодого человека
Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь больницы Илга Намниеце, молодой человек серьезно пострадал и получил политравмы в ДТП за пределами Риги. Чтобы спасти жизнь молодого человека и сделать возможным дальнейшее лечение, было решено перевезти его в университетскую больницу для дальнейшей оперативной терапии.
Несмотря на интенсивное лечение, из-за травмы у пациента появились тяжелые нарушения дыхания, которые непосредственно угрожали его жизни. В региональной больнице молодой человек находился под внутривенной анестезией, был подключен к инвазивной искусственной вентиляции легких. С использованными до этого способами лечения его было бы невозможно перевезти в RAKUS.
Изначально пострадавшего планировалось перевезти на вертолете, однако для этого были неблагоприятные погодные условия, поэтому вместо него были использованы два экипажа Специализированного медицинского центра Службы неотложной медицинской помощи (NMPD, в которых совместно с медиками RAKUS использовалась система ЭКМО.
Изначально врачам региональной больницы была оказана консультативная поддержка RAKUS, согласованы дополнительные необходимые обследования. При перевозке пациента самыми большими были риски кровотечения, и без специальных систем жизнеобеспечения перевозка молодого человека была бы невозможной.
Команда врачей выехала из Риги на двух специально оборудованных автомобилях NMPD, в которых находились два аппарата ЭКМО с нагревательным устройством - если бы у одного возникли технические сбои, можно было бы подключить второй. У пациента с переломами костей таза и конечностей дополнительно был аппарат внешней фиксации, что еще больше затруднило транспортировку. Столь сильно пострадавших пациентов перевозят в вакуумном матрасе, который под пациента адаптируется к формам изгибов его тела. Затем из матраса откачивают воздух, и он затвердевает. Это делает пациента неподвижным при переводе. В пути пациенту также потребовалось переливание компонентов крови.
В клинике неотложной помощи и приема пациентов RAKUS пациенту провели исследование компьютерной томографии по программе политравмы. Сразу после обследования компьютерной томографии пациент был помещен в отделение токсикологии и сепсиса клиники интенсивной терапии для дальнейшего лечения и обследования.
Всего на перевозку пациента ушло около половины суток.
Сейчас пациент выведен из искусственной комы, отключен от инвазивной искусственной вентиляции легких и может общаться. Пациенту еще потребуется несколько дополнительных операций и выздоровление будет сложным. Состояние здоровья пациента сейчас оценивается как тяжелое, но стабильное.
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