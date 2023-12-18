Видео ⟩ Используя уникальную систему ЭКМО, в Ригу перевезли тяжело пострадавшего в аварии молодого человека

Команда врачей выехала из Риги на двух специально оборудованных автомобилях NMPD, в которых находились два аппарата ЭКМО с нагревательным устройством - если бы у одного возникли технические сбои, можно было бы подключить второй. У пациента с переломами костей таза и конечностей дополнительно был аппарат внешней фиксации, что еще больше затруднило транспортировку. Столь сильно пострадавших пациентов перевозят в вакуумном матрасе, который под пациента адаптируется к формам изгибов его тела. Затем из матраса откачивают воздух, и он затвердевает. Это делает пациента неподвижным при переводе. В пути пациенту также потребовалось переливание компонентов крови.