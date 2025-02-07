Фото Премьер Швеции высказался о саботаже подводной инфраструктуры

Галерея: 07.02.2025. Премьер-министр Эвика Силиня встречается с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном

Силиня заявила, что инциденты в Балтийском море и попытки их спровоцировать будут продолжаться, пока у власти в России находится агрессивное руководство.

Премьер-министр Латвии подчеркнула, что как на уровне НАТО, так и на уровне Объединенных сил быстрого реагирования (JEF) было принято решение не позволять таким инцидентам влиять на союзников.

Силиня отметила, что даже в случае последнего инцидента с повреждением кабеля передачи данных VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) НАТО оперативно отреагировало и приняло участие в операции по установлению возможного виновника. Она добавила, что без совместного сотрудничества, возможно, задержать подозреваемого так быстро не удалось бы.

Премьер-министр подчеркнула, что риски сохраняются, и на встрече со шведскими представителями в пятницу обсуждались пути улучшения оперативного реагирования.

"Безусловно, присутствие наших сил снижает вероятность возможного ущерба, причиненного как злонамеренными действиями, так и в результате ошибок навигации", - заявила Силиня.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 7 февраля, на военной базе в Адажи прошла церемония, посвященная присоединению шведского механизированного пехотного батальона к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

Присоединение Швеции к силам НАТО в Латвии откроет новые возможности для сотрудничества в оборонной промышленности и инновационных исследовательских проектах, считает премьер-министр Эвика Силиня.

Премьер-министр отметила, что присоединение шведских войск к силам НАТО в Латвии - историческое событие для Латвии и всех союзников, так как это первая шведская миссия НАТО с момента вступления Швеции в Альянс. "Размещение шведских войск в Латвии - свидетельство тесного сотрудничества и вклада в нашу безопасность", - подчеркнула Силиня.

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