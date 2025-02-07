Утверждения о саботаже инфраструктуры в Балтийском море должны быть обоснованными, но их нельзя воспринимать слишком упрощенно. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в пятницу, 7 февраля, после встречи с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.
Фото ⟩ Премьер Швеции высказался о саботаже подводной инфраструктуры
Отвечая на вопрос журналистов о произошедших в последние месяцы инцидентах в Балтийском море, по которым расследования иногда не давали точных результатов, а также о том, могут ли они повториться в будущем, шведский премьер отметил, что нельзя легкомысленно говорить о саботаже. Он подчеркнул, что такие заявления должны быть обоснованными.
В то же время нельзя относиться к этим инцидентам слишком просто, признал Кристерссон.
"Мы не верим, что это просто совпадение, что число подобных случаев в Балтийском море внезапно увеличилось", - заявил он.
Шведский премьер отметил, что быстрая и жtсткая реакция на инциденты в Балтийском море сама по себе является сигналом потенциальным нападающим - будь то государства или корабли, - что такие действия не останутся без ответа.
"Мы предпримем ответные меры", - подчеркнул Кристерссон.
"Сейчас мы находимся в большей безопасности, чем раньше, но у нас есть все основания увеличить свое присутствие в Балтийском море и усилить наблюдение", - добавил он. По его словам, суда, создающие проблемы, должны понимать, что будут приняты все возможные меры для предотвращения дальнейших атак.
Галерея: 07.02.2025. Премьер-министр Эвика Силиня встречается с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном
Силиня заявила, что инциденты в Балтийском море и попытки их спровоцировать будут продолжаться, пока у власти в России находится агрессивное руководство.
Премьер-министр Латвии подчеркнула, что как на уровне НАТО, так и на уровне Объединенных сил быстрого реагирования (JEF) было принято решение не позволять таким инцидентам влиять на союзников.
Силиня отметила, что даже в случае последнего инцидента с повреждением кабеля передачи данных VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) НАТО оперативно отреагировало и приняло участие в операции по установлению возможного виновника. Она добавила, что без совместного сотрудничества, возможно, задержать подозреваемого так быстро не удалось бы.
Премьер-министр подчеркнула, что риски сохраняются, и на встрече со шведскими представителями в пятницу обсуждались пути улучшения оперативного реагирования.
"Безусловно, присутствие наших сил снижает вероятность возможного ущерба, причиненного как злонамеренными действиями, так и в результате ошибок навигации", - заявила Силиня.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 7 февраля, на военной базе в Адажи прошла церемония, посвященная присоединению шведского механизированного пехотного батальона к многонациональной бригаде НАТО в Латвии.
Присоединение Швеции к силам НАТО в Латвии откроет новые возможности для сотрудничества в оборонной промышленности и инновационных исследовательских проектах, считает премьер-министр Эвика Силиня.
Премьер-министр отметила, что присоединение шведских войск к силам НАТО в Латвии - историческое событие для Латвии и всех союзников, так как это первая шведская миссия НАТО с момента вступления Швеции в Альянс. "Размещение шведских войск в Латвии - свидетельство тесного сотрудничества и вклада в нашу безопасность", - подчеркнула Силиня.
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