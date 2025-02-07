Профессор RSU рассказал, стоит ли беспокоиться из-за высокого атмосферного давления

Некоторые затруднения могут почувствовать и люди с заболеваниями легких, поскольку при изменении давления немного меняется состав воздуха, отметил специалист.

При этом есть и положительные изменения - например, люди могут чувствовать себя бодрее и энергичнее.

Кроме того, повышенное атмосферное давление обычно связано с антициклонами, что означает ясное небо и чистый воздух, что может способствовать хорошему настроению. Однако для эмоционально нестабильных или чрезмерно темпераментных людей, которые и так склонны к раздражительности, изменения атмосферного давления могут стать дополнительным раздражающим фактором.

В целом можно говорить о некотором влиянии повышенного давления на организм человека, но не стоит его преувеличивать, подчеркнул профессор, добавив, что большинство людей даже не задумались бы об этом, если бы не услышали информацию в СМИ.

Специалист подчеркнул, что оснований для серьезного беспокойства о здоровье нет, однако тем, кто испытывает тревогу, можно проконсультироваться с врачом.

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Ранее сообщалось, что по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пятницу утром атмосферное давление на уровне моря колебалось от 1046 гектопаскалей на юго-западе Латвии до 1051 гектопаскаля в северо-восточной части страны.

Это самое высокое давление воздуха в Латвии с марта 2015 года. В ближайшие часы давление поднимется еще на два гектопаскаля и достигнет уровня, зафиксированного в январе 2012 года.

В регионе Балтийского моря и России усилился антициклон. Высокое атмосферное давление сохранится до середины следующей недели.

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