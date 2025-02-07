Нет причин для большого беспокойства из-за изменений атмосферного давления – их влияние, возможно, могут почувствовать только люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с кровяным давлением или легкими, заявил в интервью агентству LETA профессор Рижского университета им. Страдыня (RSU), директор Института охраны труда и экологического здоровья Ивар Ванадзиньш.
Профессор RSU рассказал, стоит ли беспокоиться из-за высокого атмосферного давления
Ванадзиньш объяснил, что изменения в окружающей среде, включая колебания атмосферного давления, происходят постоянно - давление никогда не остается неизменным.
"Изменения атмосферного давления происходят постоянно, просто сейчас они чуть более выражен", - отметил Ванадзиньш.
Специалист предположил, что на уровень атмосферного давления может влиять движение воздушных масс, вызванное изменением климата, но эти изменения не происходят внезапно - они формируются постепенно, и иногда разница в давлении больше, иногда меньше. Так было и будет всегда, подчеркнул он.
Основные изменения, связанные с повышенным атмосферным давлением, заключаются в том, что воздух становится "немного тяжелее". Поэтому в воздухе, которым мы дышим, содержится больше кислорода, что влияет на регуляцию дыхания - человек начинает дышать немного глубже, отметил Ванадзиньш.
В связи с изменением атмосферного давления людей практически незаметно "сжимает" немного сильнее, что означает, что дышать становится чуть труднее. Кроме того, из-за сопротивления воздуха может появиться ощущение "давления на грудь", но эти изменения измеряются в миллиграммах, поэтому практически не ощущаются, пояснил профессор RSU.
Поскольку "сжатие" едва заметно затрагивает все органы, сердце также испытывает немного большую нагрузку, что может привести к скачкам или повышению артериального давления. Это особенно чувствительно для людей, у которых уже есть проблемы с давлением, добавил Ванадзиньш.
Некоторые затруднения могут почувствовать и люди с заболеваниями легких, поскольку при изменении давления немного меняется состав воздуха, отметил специалист.
При этом есть и положительные изменения - например, люди могут чувствовать себя бодрее и энергичнее.
Кроме того, повышенное атмосферное давление обычно связано с антициклонами, что означает ясное небо и чистый воздух, что может способствовать хорошему настроению. Однако для эмоционально нестабильных или чрезмерно темпераментных людей, которые и так склонны к раздражительности, изменения атмосферного давления могут стать дополнительным раздражающим фактором.
В целом можно говорить о некотором влиянии повышенного давления на организм человека, но не стоит его преувеличивать, подчеркнул профессор, добавив, что большинство людей даже не задумались бы об этом, если бы не услышали информацию в СМИ.
Специалист подчеркнул, что оснований для серьезного беспокойства о здоровье нет, однако тем, кто испытывает тревогу, можно проконсультироваться с врачом.
Ранее сообщалось, что по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в пятницу утром атмосферное давление на уровне моря колебалось от 1046 гектопаскалей на юго-западе Латвии до 1051 гектопаскаля в северо-восточной части страны.
Это самое высокое давление воздуха в Латвии с марта 2015 года. В ближайшие часы давление поднимется еще на два гектопаскаля и достигнет уровня, зафиксированного в январе 2012 года.
В регионе Балтийского моря и России усилился антициклон. Высокое атмосферное давление сохранится до середины следующей недели.
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