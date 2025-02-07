Фото В Риге на остановках начали устанавливать новые навесы

Представители Департамента городской среды и мобильности совместно со специалистами строительного надзора следили за устранением дефектов и контролировали процесс установки первого навеса.

После нескольких проверок специалисты департамента и строительного надзора подтвердили, что несоответствия и дефекты, указанные в экспертном отчете, были устранены, и на данный момент монтаж навесов в городской среде возобновлен.

Первые навесы сейчас устанавливаются на улице Латгалес, у торгового центра Zoom, а также на улице Дзелзавас. Установка будет продолжаться по всему городу.

Ранее сообщалось, что независимая строительная экспертиза, заказанная муниципалитетом, выявила в навесах несколько несоответствий.

Экспертизу проводила компания SIA AB Clausen Latvia. В соответствии с заданием эксперты проверили документацию навесов, их соответствие условиям договора и нормативным требованиям.

В рамках экспертизы специалисты также посетили производство, чтобы провести лабораторные испытания сварных швов, цинкового покрытия и защитной краски конструктивных элементов навесов.