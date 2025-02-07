Компания Palami устранила недостатки, выявленные в результате экспертизы изготовленных для Риги остановочных навесов, и возобновила их установку, сообщили в пятницу, 7 февраля, представители Рижской думы.
Фото ⟩ В Риге на остановках начали устанавливать новые навесы
Представители Департамента городской среды и мобильности совместно со специалистами строительного надзора следили за устранением дефектов и контролировали процесс установки первого навеса.
После нескольких проверок специалисты департамента и строительного надзора подтвердили, что несоответствия и дефекты, указанные в экспертном отчете, были устранены, и на данный момент монтаж навесов в городской среде возобновлен.
Первые навесы сейчас устанавливаются на улице Латгалес, у торгового центра Zoom, а также на улице Дзелзавас. Установка будет продолжаться по всему городу.
Ранее сообщалось, что независимая строительная экспертиза, заказанная муниципалитетом, выявила в навесах несколько несоответствий.
Экспертизу проводила компания SIA AB Clausen Latvia. В соответствии с заданием эксперты проверили документацию навесов, их соответствие условиям договора и нормативным требованиям.
В рамках экспертизы специалисты также посетили производство, чтобы провести лабораторные испытания сварных швов, цинкового покрытия и защитной краски конструктивных элементов навесов.
В итоговом отчете экспертизы были зафиксированы несоответствия стандартам и первоначальному проекту, в том числе замена болтовых соединений на сварные, при этом были выявлены дефекты сварных швов, что может повысить риск коррозии отдельных конструктивных узлов.
Напомним, что в ближайшие годы в Риге планируется заменить большинство устаревших остановочных павильонов, установив современные и более удобные навесы. В общей сложности муниципалитет намерен обустроить все остановки общественного транспорта в административной территории Риги, установив 500 новых навесов.
В открытом конкурсе на закупку навесов для общественного транспорта, проведенном весной прошлого года, участвовали четыре претендента. Победителем была признана компания Palami, так как она предложила самый короткий срок поставки и наиболее выгодную цену.
В 2024 году в Риге планировалось установить около 180 навесов.
Разработка проектной документации для установки или замены остановочных павильонов на первом этапе обошлась в 12 100 евро. Ожидается, что их производство и монтаж будут стоить около одного миллиона евро.
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