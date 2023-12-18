В следующем году выдадут паспорта нового образца, за которые придется платить вдвое больше

Паспорта существующего образца Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) начало выдавать в 2015 году. Для документов, удостоверяющих личность, во время их использования защита от подделки снижается, поэтому для снижения рисков, связанных с использованием поддельных документов, образец удостоверяющих личность документов периодически необходимо улучшать, меняя дизайн и вводя более новые средства защиты от подделки - так изменения обосновывает PMLP.

В новые образцы паспортов будут включены "инновационные решения против подделки". Паспорта нового образца будут толще - в них количество страниц с 34 до 42.

Госпошлины за выдачу паспортов в последний раз устанавливались в 2012 году. С этого времени расходы на ряд позиций, формирующих госпошлину, почти удвоились, так повышение цен обосновывает PMLP. Предлагаемые МВД поправки предусматривают, что госпошлина за выдачу паспорта взрослому без льгот в течение десяти рабочих дней вырастет до 60 евро вместо нынешних 30.

За выдачу паспорта ребенку до 20 лет и лицам с льготами в течение десяти рабочих дней придется заплатить 30 евро вместо прежних 15 евро. Государственная пошлина за срочную выдачу паспорта взрослому без льгот в течение двух рабочих дней составит 110 евро вместо прежних 55 евро. А пошлина за ускоренную выдачу паспорта ребенку составит 55 евро вместо нынешних 30 евро.

Поправки еще предстоит рассмотреть правительству. PMLP допускает, что дата введения изменений еще может быть скорректирована.

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