Даугавпилсская региональная больница остается в долгу не только перед поставщиками, но и перед работниками, поэтому врачам, чья зарплата превышает 2000 евро, часть оплаты за работу перечислят в следующем году, сообщила в понедельник вечером передача LTV Panorāma.
Видео ⟩ Даугавпилсская больница не только не может рассчитаться с поставщиками, но должна работникам
Передача сообщает, что долг поставщикам измеряется в шесть миллионов евро. Крупнейший держатель долей капитала больницы, самоуправление Даугавпилса, во вторник встретится с министром здравоохранения Хосамом Абу Мери, чтобы поговорить о частичной передаче государству крупнейшего в Латвии регионального поставщика услуг здравоохранения.
Новая руководитель Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе о решении не выплачивать зарплаты, которые превышают 2000 евро в месяц, в полном объеме, заявила передаче, что "это очень непопулярное решение, но спасибо коллективу, который пошел навстречу".
Вайводе также пояснила, что почти 70% работников, которых это решение касается, пошли навстречу и подписали письменные соглашения о том, что часть зарплаты переносится на январь.
Ранее Вайводе рассказала агентству LETA, что финансовая ситуация Даугавпилсской региональной больницы серьезная и требует срочного решения проблем.
По ее словам, больнице удалось снять статус предприятия, оказавшегося в трудном положении, и сейчас, до конца декабря, планируется завершить строительство реабилитационного отделения в проекте Евросоюза.
Кроме того, объявлена закупка на проведение всестороннего внешнего аудита, который выкристаллизует проблемы и даст рекомендации по улучшению в управлении.
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