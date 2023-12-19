Землетрясение на северо-западе Китая: более 100 погибших

По меньшей мере 118 человек погибли и более 250 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на северо-западе Китая. Спасатели в мороз — при температуре ниже -13 °C — ведут поиски выживших.
Землетрясение произошло в провинции Ганьсу около полуночи, обрушив здания и повредив объекты инфраструктуры как в провинции Ганьсу, так и в соседней провинции Цинхай.
По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,2, глубина эпицентра — 10 км.
В район бедствия направлены тысячи пожарных и спасателей, к спасательным работам привлечена армия. Они работают при минусовой температуре, рекордно низкой для региона.
На кадрах из зоны землетрясения видно, как спасатели пробираются через обломки рухнувших зданий и завалы в комнатах, потолки которых частично обрушились.
В некоторых районах нарушено энерго- и водоснабжение.
Второе землетрясение было зарегистрировано в провинции Синьцзян.
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что «необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, своевременного лечения раненых и минимизации числа жертв».
Китай расположен в регионе, где сходятся несколько тектонических плит — в частности, Евразийская, Индийская и Тихоокеанская, — и особенно подвержен землетрясениям.
В сентябре прошлого года более 60 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6, произошедшего в юго-западной провинции Сычуань.
Власти уезда Цзисишань, где был эпицентр землетрясения, сообщили, что повреждено почти 5 тысяч домов.
Власти попросили население не приближаться к месту бедствия, чтобы освободить дороги для спасателей, и предупредили, что могут произойти новые афтершоки, после того как в сейсмоопасном Тибетском нагорье было зафиксировано 10 афтершоков.
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