Где в Риге больше всего стоит остерегаться карманников?

В данный момент больше всего осторожности нужно в округе торгового центра Origo и туннелях рядом с ним, а также на Рижском автовокзале. Туристам стоит быть особенно внимательными в Старой Риге и на Центральном рынке, куда они часто ходят на экскурсии. Летом - также в Юрмале и ее округе. В общественном транспорте карманные воришки чаще всего действуют в автобусе 3-го маршрута Даугавгрива - Плявниеки и в троллейбусе 15-го маршрута Латвийский университет - Кенгарагс.