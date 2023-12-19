Где в Риге больше всего стоит остерегаться карманников?

Полностью побороть карманные кражи невозможно, однако сократить их число - очень даже реально. Это доказывает статистика последних лет, которая свидетельствует, что число краж снижается. Если раньше они чаще происходили именно в общественном транспорте, то теперь из-за установленных в трамваях, троллейбусах и автобусах камер злоумышленники притихли, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В данный момент больше всего осторожности нужно в округе торгового центра Origo и туннелях рядом с ним, а также на Рижском автовокзале. Туристам стоит быть особенно внимательными в Старой Риге и на Центральном рынке, куда они часто ходят на экскурсии. Летом - также в Юрмале и ее округе. В общественном транспорте карманные воришки чаще всего действуют в автобусе 3-го маршрута Даугавгрива - Плявниеки и в троллейбусе 15-го маршрута Латвийский университет - Кенгарагс.
Главный инструмент карманников - их ловкие руки. Другие инструменты в наши дни они не используют.
"Это миф о жилетах, копейках, магнитах. По меньше мере, за мою 20-летнюю практику я ни разу не сталкивался с такими приемами. Классический прием - рукой вытаскивают кошелек или телефон", - рассказал представитель муниципальной полиции Риги Эрик Лоцс.
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