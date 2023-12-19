В Риге планируются принудительные меры для более эффективной расчистки крыш ото льда

По его словам, если на крышах образуются большие сосульки, то это следствие неутепленных и неухоженных домов, поэтому от борьбы со следствиями нужно переходить к причинам.

Как сообщил мэр, Рижское самоуправление в обязательных правилах может обязать владельцев зданий предпринять меры для предотвращения образования сосулек, например, установить обогреваемые водостоки и снежные барьеры на крышах.

Кирсис допускает, что для этого может быть введена программа поддержки, которая также будет предусматривать "кнут", например, повышение ставок налога на недвижимость, если здание не приведено в порядок.

В эти дни во время оттепели муниципальная полиция составила уже несколько сотен протоколов из-за нерасчищенных крыш.

Мэр также отметил, что во время оттепели на улицах наиболее интенсивно появляются выбоины, и эта проблема особенно актуальна в местах с плохим асфальтом. Самоуправление надеется ее решить за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру в течение последующих лет.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!