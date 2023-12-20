Согласно новому исследованию, при просмотре веб-страниц собираются и перепродаются значительно более подробные данные, чем считалось ранее, и можно идентифицировать личность пользователя на основе, казалось бы, анонимной информации. Однако это передает пользователей во власть вымогателей, а также угрожает демократии, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
О пользователях интернета собирается и перепродается гораздо больше личных данных, чем считалось ранее
Британская экономическая газета Financial Times пишет, что посредники данных уже много лет группируют онлайн-пользователей по таким характеристикам, как род занятий или хобби и интересы. Эти данные основаны на привычках использования интернета людьми, то есть на том, какие страницы они посещают. Эта неперсонализированная информация продается рекламодателям для персонализированного маркетинга и рекламы.