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О пользователях интернета собирается и перепродается гораздо больше личных данных, чем считалось ранее

Кая Коовит rus.postimees.ee
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Об интернет-пользователях, их привычках и предпочтениях собирается гораздо больше данных, чем считалось ранее.
Об интернет-пользователях, их привычках и предпочтениях собирается гораздо больше данных, чем считалось ранее. Фото: Joshua Sortino/ Unsplash

Согласно новому исследованию, при просмотре веб-страниц собираются и перепродаются значительно более подробные данные, чем считалось ранее, и можно идентифицировать личность пользователя на основе, казалось бы, анонимной информации. Однако это передает пользователей во власть вымогателей, а также угрожает демократии, пишет Rus.Postimees.

Британская экономическая газета Financial Times пишет, что посредники данных уже много лет группируют онлайн-пользователей по таким характеристикам, как род занятий или хобби и интересы. Эти данные основаны на привычках использования интернета людьми, то есть на том, какие страницы они посещают. Эта неперсонализированная информация продается рекламодателям для персонализированного маркетинга и рекламы.

Однако опубликованные на прошлой неделе результаты исследования, проведенного некоммерческим Ирландским советом по гражданским свободам (ICCL), показывают, что собирается гораздо больше категорий данных, чем считалось ранее, и делается это более детально. Собираются данные по многим влиятельным и чувствительным профессиям, о перепродаже этих данных рекламодателям никогда раньше не говорили.

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