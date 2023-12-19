Министерство в регулярном сообщении о войне в Украине указало, что 13 декабря по центральной части Украины была выпущена по меньшей мере одна ракета "Кинжал". Ее целью, скорее всего, был военный аэродром.

В сообщении указывается, что Россия в войне против Украины использует эти ракеты против целей, которые считает важными и хорошо защищаемыми. В сообщении добавляется, что достижения ракеты "Кинжал" в ходе боевых действий были неоднозначными.

Во многих случаях "Кинжалы", вероятно, не попали по цели, кроме того, Украине удавалось перехватывать атаки этой якобы неперехватываемой системы.

Ранее армия Украины, оснащенная западными системами ПВО, сообщала, что удачно перехватила ракеты "Кинжал". На прошлой неделе Киев сообщил, что российские истребители Миг-31 выпустили гиперзвуковые ракеты по центральной и западной частям Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах у староконстантиновского военного аэродрома.

Россия в последние дни усилила воздушные атаки на Украину, используя беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

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