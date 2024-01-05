​30 ноября российский Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Многие эксперты по всему миру уже успели разобрать аморальность данного решения и политики властей России в контексте борьбы против "нетрадиционных отношений".

Однако притворимся сегодня циниками и оценим заявленную российскими властями борьбу против квиров сугубо с точки зрения эффективности.

Итак, в России власти бьются против любого вида любовных отношений за исключением "классической пары" в виде мужчины и женщины. Что это означает? По логике, это политика, проводимая против гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности и так далее. То есть принимаются законы, поправки к Конституции, которые лишают людей возможности вступать в "неклассические отношения". В таком случае, и этого никак не избежать, государство влезает в личную жизнь своих граждан.

Каким именно образом в России осуществляется политика против "нетрадиционных ценностей"? Если разобраться и сделать из этого логические выводы, получится все наоборот - в России как раз политика направлена на то, чтобы гетеросексуальных связей становилось все меньше.