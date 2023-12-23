Бурю в соцсетях вызвало заявление руководителя агентства Легкого языка Ирины Мельники о том, что культовый роман писателей Рейниса и Матиса Каудзите "Времена землемеров" будет адаптирован на легкий язык. Некоторые пользователи поспешили раскритиковать решение агентства, утверждая, что это приведет к ухудшению навыков чтения молодежи и обеднению языка. А что такое вообще легкий язык?
Культовый роман "Времена землемеров" переведут на "легкий латышский язык". В чем суть скандала? (5)
Что случилось?
Роман братьев Каудзите был опубликован 145 лет назад. В честь этого Музей писательства и Агентство легкого языка решили реставрировать роман. По их мнению, передавать ценности романа будущим поколениям становится все сложнее: для многих современных читателей текст книги стал слишком сложным, а для определенных слоев общества и вовсе недоступным из-за трудностей в восприятии или неполного знания языка.
"Наша цель - сделать литературу доступной для тех, кто не может воспринять ее в оригинальном виде. Мы думаем об инклюзивном обществе. А легкий язык так же важен в инклюзивном обществе, как пандус у двери дома", - сказала Ирина Мельника.
В социальных сетях возникла дискуссия по поводу инициативы - критики решения агентства утверждают, что отказ от литературно богатого языка, более сложных терминов или старых слов ухудшает языковые навыки молодого поколения и угрожает богатству самого латышского языка.
Зачем и для кого все-таки нужен легкий язык?
В обществе есть люди, которым обычный язык недоступен. Например, люди после инсульта или в возрасте. Чтобы они не оказались выключенными из социума, существует легкий язык. Форму легкого языка развивают во всем мире, и Латвия не является исключением.
Легкий язык может помочь освоить базовый латышский язык русскоязычным детям и пенсионерам. Подробнее в том, что такое легкий язык и зачем он нужен, разбирался TVNET+.
Что такое легкий язык?
Как правило, люди общаются друг с другом на обычном языке, но есть лица, которые, к сожалению, в силу разных причин не могут понимать и воспринимать обычный язык. Именно для этих людей и разрабатывается легкий язык.
Существует также такое понятие, как "простой язык". В чем отличие легкого языка (vieglā valoda) от простого языка (vienkārša valoda)? Хоть эти термины по своему значению похожи, однако это не одно и то же.