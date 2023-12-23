Что случилось?

Роман братьев Каудзите был опубликован 145 лет назад. В честь этого Музей писательства и Агентство легкого языка решили реставрировать роман. По их мнению, передавать ценности романа будущим поколениям становится все сложнее: для многих современных читателей текст книги стал слишком сложным, а для определенных слоев общества и вовсе недоступным из-за трудностей в восприятии или неполного знания языка.

"Наша цель - сделать литературу доступной для тех, кто не может воспринять ее в оригинальном виде. Мы думаем об инклюзивном обществе. А легкий язык так же важен в инклюзивном обществе, как пандус у двери дома", - сказала Ирина Мельника.

В социальных сетях возникла дискуссия по поводу инициативы - критики решения агентства утверждают, что отказ от литературно богатого языка, более сложных терминов или старых слов ухудшает языковые навыки молодого поколения и угрожает богатству самого латышского языка.

Зачем и для кого все-таки нужен легкий язык?