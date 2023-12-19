Бундесвер идет в Литву: не только танки и гаубицы

То, что Литва тратит на оборону одобренные в 2006 году саммитом НАТО в Риге два процента ВВП, а ФРГ - немногим более одного процента, порождало шутки: "Я видел немецкий танк. - Его везли в ремонт? - Нет, сам ехал. - Значит, не немецкий был". В общем, в Литве, как и в других странах Центральной Европы, и обычные граждане, и политики испытывали к Германии заметное недоверие.

2022 год изменил не все, но многое. После того, как правительство канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) заняло твердую позицию солидарности с Украиной, шутки исчезли. Зато я сам видел не раз, как к колоннам бронемашин с крестами бундесвера на бортах выходят с угощением жители придорожных сел.

"Я бы сказал, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину позиция Германии претерпела наибольшие изменения в сравнении с другими странами-членами НАТО. Германия сегодня - полноценный гарант безопасности Литвы", - так прокомментировал DW визит Бориса Писториуса депутат Сейма, бывший посол Литвы в Соединенных Штатах и Мексике Жигимантас Павилёнис.

Балтийский регион против Путина