Центр поддержки украинских беженцев в Риге переедет с улицы Амату на Юглу

Сейчас центр находится в Вецриге, на улице Амату, 4. Общая площадь помещений после переезда существенно не изменится, но расходы на содержание центра будут значительно ниже.

Рижский центр поддержки продолжит предоставлять жителям Украины возможность подать заявление и получить вид на жительство, зарегистрироваться по месту жительства в Риге, получить персональный код, зарегистрировать детей в учебных заведениях Риги, получить социальную помощь и найти временное жилье в Риге или в других населенных пунктах Латвии. На улице Палес, 9 больше не будет работать Государственное агентство занятости.

В новое место переедут со 2 января также неправительственные организации, предоставляющие консультации и помощь, которые не могут быть предоставлены государством и самоуправлением.

Рижский центр поддержки украинских беженцев начал свою работу 7 марта 2022 года в Доме конгрессов, после чего его переместили на улицу Калькю, 1, а с 4 сентября 2022 года он работал на улице Амату, 4.

Начиная с 24 февраля 2022 года в Риге был зарегистрирован 24 501 украинец, из которых 19 935 в настоящее время проживают в Риге.

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