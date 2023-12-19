Жители Гаркалне высказались за отделение от Ропажского края

С 30 октября по 28 ноября были проведены общественное обсуждение и опрос жителей о плане разделения Гаркалнской волости. Волость будет разделена в соответствии с административно-территориальной реформой.

В опросе приняли участие 1920 респондентов, которые живут или имеют недвижимость в Гаркалнской волости. Из них 1231 человек (64,11%) высказались за включение волости в состав Адажского края, 583 человека (30,36%) были против, а остальные указали, что не живут в волости или не имеют мнения по этому вопросу.

В целом в ходе опроса мнение высказали 21,17% имеющих право голоса жителей Гаркалне. Наибольшую активность проявили жители Балтэзерса и Букулты, которые чаще высказывались за включением своих поселков в Адажский край.

Проект решения о плане разделения Гаркалнской волости планируется рассмотреть на заседании Ропажской краевой думы и передать Адажской думе до конца года.

Дискуссии о территориальной принадлежности отдельных самоуправлений после административно-территориальной реформы продолжаются, и одним из самых острых вопросов является административно-территориальная принадлежность Варакляны и Гаркалне.

После административно-территориальной реформы самоуправления подали в Конституционный суд несколько исков. По одному из дел суд признал неконституционным присоединение Варакляны к Резекненскому краю, в свою очередь включение Гаркалнской волости и Вангажи в состав Ропажского края было признано соответствующим Конституции.

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