Видео ⟩ Программа выяснила, можно ли ребенку есть снег

Программа Bez Tabu взяла пробы снега в нескольких местах - в Верманском парке, у дороги и между жилыми домами в Плявниеках.

По результатам анализов можно сделать вывод, что самый грязный на дороге, но в парке и во дворе он оказался достаточно чистым.

Ведущий научный сотрудник Гунта Калване говорит, что если снег лежит на земле более двенадцати часов, в нем появляется бактериальное загрязнение.

"Если хочется поесть и попробовать снег, то лучше свежий, потому что он будет чище", - сказала Гунта Калване.

Педиатр Дайра Бренча призывает родителей не беспокоиться о том, что ребенок есть снег - особых хлопот это не доставит, но следует принять во внимание некоторые рекомендации.

Дети до трех лет чрезвычайно любопытны, поэтому важно дать им возможность изучить снег, в том числе попробовать его на вкус!

Детей постарше педиатр призывает не одевать слишком тепло. Потому что, если ребенок долго находился на улице и вспотел, а потом решил попробовать снег на вкус, то это может вызвать простуду. Прямых доказательств того, что снег вызывает кишечные инфекции, нет.

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