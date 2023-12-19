Литва запретит своим военнослужащим ездить в три страны

В начале декабря Минобороны Литвы опубликовало предварительный список стран и территорий, в который вошли не только Россия, Беларусь, но также Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Приднестровье в Молдове, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Абхазия в Грузии и регионы Южной Осетии.

Однако в итоговый список вошли только Беларусь, Россия и Китай.

На прошлой неделе литовский парламент принял поправки, запрещающие профессиональным военным совершать поездки в свободное от службы время в страны и территории, которые угрожают национальной безопасности Литвы.

Закон предусматривает, что правительство утвердит список стран и территорий, куда профессиональным военнослужащим будет запрещено посещать, вне служебных обязанностей.

В проекте решения, предложенном Минобороны Литвы, перечислены исключения, когда солдаты все же могут отправиться в Россию, Беларусь и Китай.

К ним могут относиться, например, серьезное заболевание или смерть членов семьи, осуществление родительских или опекунских прав, а также решение вопросов собственности, которые невозможно решить без поездки в соответствующие страны или территории.

Запрет должен вступить в силу в начале следующего года.

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