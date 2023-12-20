Видео ⟩ В Засулауксе из-за пожара эвакуировали жильцов дома

Дым есть, запах гари есть, но какая из 76 квартир горит - неизвестно. Эта ситуация вчера вечером глубоко обеспокоила жильцов двенадцатиэтажного дома в Риге.

Пламя охватило одну из квартир на восьмом этаже. Пока некоторые жильцы еще находились в своих квартирах, другие уже начали эвакуацию и ждали спасателей на улице.

Жительница дома рассказала программе, что толком ничего не видела.

Горела квартира на восьмом этаже на площади десять квадратных метров. До приезда спасателей из здания эвакуировали 20 человек, еще 12 жильцов спасли пожарные. Жители более часа стояли на улице и наблюдали за работой спасателей.

У жильцов дома есть разные версии того, что стало причиной пожара. Одни считают, что это было ожидаемо уже давно и что в этом виновата хозяйка квартиры. Другая жительница дома говорит, что хозяйка была милой, но она человек и каждый может что-то забыть. В комнате она увидела сгоревший телевизор.

По мнению спасателей, если бы горящая квартира была оборудована детектором дыма, возгорание было бы замечено раньше.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!