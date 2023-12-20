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Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах (1)

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Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Верховный суд американского штата Колорадо постановил исключить экс-президента Дональда Трампа из списка кандидатов в президенты США в 2024 году из-за его роли в событиях в январе 2021 года, когда его сторонники в попытке оспорить результаты выборов, согласно которым новым президентом стал Джо Байден, проникли на Капитолий.

Судебное решение сделало Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которого признали не имеющим права занимать Белый дом в соответствии с очень редко используемым положением Конституции, которое запрещает занимать официальные посты должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании".

Что это за положение такое?

Примененная против Трампа 14-я поправка к Конституции была ратифицирована после Гражданской войны в США в XIX веке.

Раздел 3 этой поправки использовали для того, чтобы не позволить сепаратистам вернуться на занимаемые ими государственные должности после того, как южные штаты вновь войдут в состав Союза.

После ухода из политики поколения участников Гражданской войны поправку практически не применяли.

Как сообщает "Русская служба Би-би-си", при небольшом перевесе голосов (4:3) суд пришел к выводу, что Конституция запрещает Трампу появляться в избирательном бюллетене в 2024 году из-за его роли "в подстрекательстве к насилию против правительства США".

Постановление относится только к праймериз Республиканской партии в штате Колорадо,

которые пройдут там в начале весны, однако это решение, вероятно, повлияет и на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября 2024 года.

Пока вступление решения в силу отложено до подачи апелляции в январе.

Кампания Дональда Трампа назвала решение суда ошибочным и недемократическим, заявив, что его обжалуют в Верховном суде США.

Предыдущие попытки вычеркнуть Трампа из избирательного бюллетеня в других штатах США не увенчались успехом.

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