Судебное решение сделало Трампа первым кандидатом в президенты в истории США , которого признали не имеющим права занимать Белый дом в соответствии с очень редко используемым положением Конституции, которое запрещает занимать официальные посты должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании".

Что это за положение такое?

Примененная против Трампа 14-я поправка к Конституции была ратифицирована после Гражданской войны в США в XIX веке.

Раздел 3 этой поправки использовали для того, чтобы не позволить сепаратистам вернуться на занимаемые ими государственные должности после того, как южные штаты вновь войдут в состав Союза.

После ухода из политики поколения участников Гражданской войны поправку практически не применяли.