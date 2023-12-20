Завтра для движения будет открыта Восточная магистраль в Риге

Объект принят в эксплуатацию, в связи с чем Восточная магистраль с завтрашнего дня будет открыта для транспорта.

Строительство Восточной магистрали было начато в мае 2021 года.

Магистраль обеспечит быстрое сообщение с Пурвциемсом, Плявниеками, Дарзциемсом и Тейкой без необходимости проезда через исторический центр города, а грузовому транспорту больше не придется передвигаться по набережной Даугавы.

Протяженность построенного участка магистрали от улицы Пиедруяс до Густава Земгала гатве составляет 2,8 км.

Строительство осуществляет объединение предприятий ACB, Tilts, состоящее из AS A.C.B. и SIA Tilts.

Начальная договорная сумма первой очереди строительных работ составила 37,8 млн евро, второй очереди - 27,8 млн евро, но за время реализации проекта произошло подорожание из-за роста цен на стройматериалы и непредвиденных строительных работ.

Как ранее сообщил мэр, подорожание может составить около 7 млн евро.

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