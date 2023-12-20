Видео ⟩ Очевидец заснял, как двое мужчин грабят автомобиль на ул. Пулквежа Бриежа

На видео видно, что стекло передней пассажирской двери и стекло боковой двери разбиты. Один из воров стоит снаружи, а другой на несколько секунд залезает в автобус.

По факту инцидента Государственная полиция возбудила уголовное дело, которое в настоящее время расследуется.

Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess, šobrīd notiek darbs. — Valsts policija (@Valsts_policija) December 20, 2023

Во вторник, 19 декабря, в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали семь человек, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

За сутки в стране зарегистрировано 126 аварий, в шести из которых были и пострадавшие. Различные травмы в результате ДТП получили в общей сложности семь человек, один из которых передвигался на велосипеде.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера был оформлен 321 административный протокол, при этом каждый третий связан с превышением разрешенной скорости движения.

Пять водителей были задержаны в момент управления автомобилем в пьяном виде, еще один находился под воздействием наркотических веществ. Пятеро водителей находились в состоянии настолько сильного опьянения, что в их отношении начаты уголовные процессы. Одному из них придется распрощаться со своим транспортным средством, а с четверых будет взыскана стоимость использованного в момент правонарушения автомобиля.

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